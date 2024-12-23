Ο πρώην CEO της Nissan αμφιβάλλει για το εγχείρημα της συγχώνευσης με την Honda

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Nissan, Κάρλος Γκοσν, εξέφρασε αμφιβολίες για το εάν η πιθανή συγχώνευση μεταξύ της Honda και της Nissan θα είναι επιτυχής, λέγοντας ότι τα σχέδια που έχει η Nissan «δεν έχουν νόημα».

Η Honda και η Nissan ανακοίνωσαν τη Δευτέρα την έναρξη των συνομιλιών για την επιχειρηματική ολοκλήρωση της συμφωνίας, ανέφεραν στο Reuters δύο άτομα που γνωρίζουν το θέμα, καθώς οι αυτοκινητοβιομηχανίες προσπαθούν να επιβιώσουν σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο βιομηχανικό τοπίο.

Πηγή: skai.gr

