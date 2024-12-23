Η Honda και η Nissan ενδέχεται να αποκαλύψουν σήμερα, Δευτέρα, τη συμφωνία συγχώνευσης με τη σύσταση μιας κοινής εταιρείας συμμετοχών, δήλωσε στο Reuters άτομο που γνωρίζει το θέμα, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας έως τον Ιούνιο του 2025.

Η συγχώνευση θα δημιουργήσει τον τρίτο μεγαλύτερο όμιλο αυτοκινήτων στον κόσμο μετά την Toyota και τη Volkswagen, την ώρα που οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες αντιμετωπίζουν αυξανόμενες προκλήσεις από την Tesla και τους Κινέζους ανταγωνιστές.

Η Honda, η δεύτερη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ιαπωνίας μετά την Toyota, έχει κεφαλαιοποίηση άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η τρίτη στην κατάταξη Nissan αποτιμάται σε περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες θα πραγματοποιήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου μετά τις συνεδριάσεις των διοικητικών συμβουλίων τη Δευτέρα, στην οποία αναμένεται να παρευρεθεί και η Mitsubishi Motors, συνεργάτης της Nissan, σύμφωνα με δύο πηγές, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η Honda και η Nissan στοχεύουν να ολοκληρώσουν τη συμφωνία έως τον Ιούνιο του 2025 και να σχηματίσουν μια εταιρεία χαρτοφυλακίου τον Αύγουστο του 2026, όταν οι μετοχές της θα εισαχθούν στο χρηματιστήριο ενώ οι μετοχές της Honda και της Nissan θα διαγραφούν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Η Honda θα ελέγχει την πλειοψηφία του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας χαρτοφυλακίου, ενώ θα ορίσει τον επικεφαλής, πρόσθεσε η πηγή.

Η ενοποίηση των δύο ιστορικών ιαπωνικών εμπορικών σημάτων θα σηματοδοτήσει τη μεγαλύτερη αναμόρφωση στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία από τη συγχώνευση της Fiat Chrysler Automobiles και της PSA το 2021 για να δημιουργήσουν τη Stellantis σε μια συμφωνία 52 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η συμμετοχή της Mitsubishi Motors θα ανέβαζε τις παγκόσμιες πωλήσεις του ιαπωνικού ομίλου σε περισσότερα από 8 εκατομμύρια αυτοκίνητα, ξεπερνώντας τον σημερινό Νο. 3 όμιλο, τη νοτιοκορεατική Hyundai και την Kia.

Οι δύο εταιρείες δήλωσαν τον Μάρτιο ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο συνεργασίας για την ηλεκτροκίνηση και την ανάπτυξη λογισμικού. Συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν κοινή έρευνα και διεύρυναν τη συνεργασία με τη Mitsubishi Motors τον Αύγουστο.

Τον περασμένο μήνα, η Nissan ανακοίνωσε σχέδιο να περικόψει 9.000 θέσεις εργασίας και το 20% της παγκόσμιας παραγωγικής της ικανότητας μετά την πτώση των πωλήσεών της στις βασικές αγορές της στην Κίνα και τις ΗΠΑ.

Η Honda ανέφερε επίσης χειρότερα από τα αναμενόμενα κέρδη λόγω της μείωσης των πωλήσεων στην Κίνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.