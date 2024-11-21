Ο κινεζικός όμιλος PDD Holdings, που έχει τη δημοφιλή πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου Temu και είναι η μητρική εταιρεία της πλατφόρμας Pinduoduo που από το 2015 ειδικεύεται στη διάθεση προϊόντων σε χαμηλές τιμές, υπολείπεται των εκτιμήσεων της αγοράς για τα έσοδά του, το γ' τρίμηνο την Πέμπτη, μια ένδειξη ότι οι προωθητικές προσφορές και οι εκπτώσεις της εταιρείας δεν επαρκούν για να προσελκύσουν τους καταναλωτές στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου του.

Οι μετοχές του ομίλου PDD που είναι εισηγμένες στις ΗΠΑ υποχώρησαν περισσότερο από 14% στις προκαταρκτικές συναλλαγές.

Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας μεταξύ των νέων και η κρίση στον τομέα των ακινήτων έχουν επηρεάσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, χτυπώντας τις πωλήσεις στο Pinduoduo, τον εγχώριο ιστότοπο διαδικτυακών αγορών του PDD, ενώ οι μεγάλες εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου Alibaba και JD.com ανέφεραν επίσης ένα χλιαρό τρίμηνο όσον αφορά στις αυξήσεις των πωλήσεων.

Τα έσοδα του ομίλου PDD αυξήθηκαν κατά 44% στα 99,35 δισεκατομμύρια γιουάν (13,72 δισεκατομμύρια δολάρια) το γ' τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου.

Τα καθαρά κέρδη της αυξήθηκαν στα 24,98 δισ. γιουάν από 15,54 δισ. γιουάν την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.