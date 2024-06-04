Υποχωρούν σήμερα οι αποδόσεις των ομολόγων στη δευτερογενή αγορά, δύο ημέρες πριν προχωρήσει η ΕΚΤ - σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις - στην πρώτη μείωση των επιτοκίων.

Τόσο οι αναλυτές όσο και ο αγορές προεξοφλούν ότι η ΕΚΤ θα ξεκινήσει από μεθαύριο Πέμπτη την μείωση των επιτοκίων, κατά 0,25% με αποτέλεσμα το βασικό επιτόκιο καταθέσεων να διαμορφωθεί στο 3,75% από το 4% που είναι σήμερα.

Η απόφαση της ΕΚΤ - η πρώτη μετά το 2019 - θεωρείται αποτέλεσμα τόσο της πορείας αποκλιμάκωσης που έχει ακολουθήσει ο πληθωρισμός όσο και της επιβράδυνσης της οικονομικής ανάπτυξης στην ευρωζώνη.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΑΕΠ της ευρωζώνης αυξήθηκε το πρώτο τρίμηνο του έτους μόνον κατά 0,3%, ενώ ο πληθωρισμός αυξήθηκε οριακά στο 2,6% τον Μάιο από 2,4% τον Απρίλιο.

Ωστόσο με ενδιαφέρον αναμένονται οι αναθεωρημένες προβλέψεις της ΕΚΤ για την πορεία του πληθωρισμού και του ΑΕΠ που θα δημοσιοποιηθούν μαζί με τις αποφάσεις για τη νομισματική πολιτική.

Πάντως οι αγορές παραμένουν συγκρατημένες εκτιμώντας πλέον ότι συνολικά η ΕΚΤ θα προχωρήσει μόνο σε τρείς - μικρές - μειώσεις των επιτοκίων της. Συγκεκριμένα ορόσημα αποτελούν οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, τον Ιούνιο, το Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο.

Στην δευτερογενή αγορά ομολόγων σήμερα και πιο συγκεκριμένα στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών (ΗΔΑΤ) της Τραπέζης της Ελλάδος καταγράφηκαν συναλλαγές 91 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 53 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς.

Η απόδοση του Ελληνικού 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε στο 3,60% από το 3,70 που έκλεισε χθες, έναντι 2,52% του αντίστοιχου Γερμανικού τίτλου, με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 1,08%.

Στην αγορά συναλλάγματος ανοδικά κινείται το ευρώ έναντι του δολαρίου με αποτέλεσμα το απόγευμα το ευρωπαικό νόμισμα να διαπραγματεύεται στα 1,087 δολάρια από το επίπεδο των 1,0800 δολαρίων, που άνοιξε η αγορά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

