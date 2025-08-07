Ινδία: Κρατικές εταιρείες αναστέλλουν προς το παρόν τις αγορές ρωσικού αργού μετά τους δασμούς Τραμπ

Οι κρατικές εταιρείες διύλισης πετρελαίου της Ινδίας αναστέλλουν προς το παρόν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg που επικαλείται άτομα με γνώση των προμηθευτικών σχεδίων των εταιρειών, καθώς η Ουάσιγκτον αυξάνει την πίεση προς το Νέα Δελχί σχετικά με τις ροές με μια σειρά αυστηρών δασμών.

Εταιρείες όπως η Indian Oil, η Bharat Petroleum και η Hindustan Petroleum σχεδιάζουν να παραλείψουν τις αγορές ρωσικού αργού στον επόμενο κύκλο αγορών, έως ότου υπάρξουν σαφείς οδηγίες από την κυβέρνηση της χώρας, ανέφεραν οι πηγές του διεθνούς πρακτορείου. Την Πέμπτη, η IOC αγόρασε πέντε εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τις ΗΠΑ, τη Βραζιλία και τη Λιβύη.

Η παγκόσμια αγορά πετρελαίου έχει επικεντρωθεί στις αγορές αργού της Ινδίας, μετά την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να διπλασιάσει τους δασμούς σε όλες τις ινδικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ - στο 50% από 25% -, ως άμεση τιμωρία για τις ινδικές εταιρείες διύλισης που αγοράζουν ρωσικό αργό. Η κλιμάκωση αυτή - η οποία δεν έχει ακόμη συνοδευτεί από παρόμοια μέτρα κατά της Κίνας, ενός άλλου σημαντικού αγοραστή ρωσικού αργού - έχει ως στόχο να ασκήσει πίεση στη Μόσχα για να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Επισήμως, το Νέο Δελχί δεν έχει δώσει καμία οδηγία στις εταιρείες να σταματήσουν να αγοράζουν το ρωσικό πετρέλαιο, με την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι να αντιδρά στους δασμούς του Τραμπ. Το Bloomberg ανέφερε νωρίτερα ότι ζητήθηκε από τις εταιρείες να καταρτίσουν σχέδια για την αγορά μη ρωσικού αργού πετρελαίου.

