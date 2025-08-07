Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΗΠΑ: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση για το χρηματιστήριο

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, σε κλίμα αβεβαιότητας για τον αντίκτυπο της εμπορικής πολιτικής του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Οδός Wall Street Νέα Υόρκη

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, σε κλίμα αβεβαιότητας για τον αντίκτυπο της εμπορικής πολιτικής του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 224,48 μονάδων (–0,51%), στις 43.968,64 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 73,27 μονάδων (+0,35%), στις 21.242,70 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 5,06 μονάδων (–0,08%), στις 6.340 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ εμπορικός πόλεμος Wall Street χρηματιστήριο S&P 500
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark