Καλεσμένος στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων είναι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος εξήγησε πως θεωρεί θεσμική υποχρέωση την παρουσία του σε αυτή τη διαδικασία. Στον δημοσιογράφο Απόστολο Μαγγηριάδη ανέλυσε τις σκέψεις του για τον τουρισμό εν γένει, για τον τουρισμό κατά τη φετινή σεζόν, εν μέσω πολέμων στη γειτονιά μας και απέκρουσε την έννοια«υπερτουρισμός», καθώς ο τουρισμός είναι αιμοδότης της ελληνικής οικονομίας.

«Έχουμε αποδείξει στο παρελθόν ότι με τη συνεργασία της πολιτείας και του ΣΕΤΕ ως κεντρικού φορέα εκπροσώπησης του κλάδου του τουρισμού μπορούμε να ξεπεράσουμε πολύ μεγάλες αντιξοότητες. Το κάναμε στα χρόνια της πανδημίας. Πιστεύω ότι οι βάσεις για την εξαιρετική επίδοση του ελληνικού τουρισμού τέθηκαν στον τρόπο με τον οποίο η χώρα αντιμετώπισε αυτή την πρωτοφανή κρίση. Και προφανώς το στοίχημα για την επόμενη μέρα είναι η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε όλων των ειδών τις δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να προκύπτουν», ήταν τα πρώτα του λόγια και συνέχισε σε ότι έχει να κάνει και με την κρίση στη Μέση Ανατολή: «Κανείς δεν νομίζω σήμερα είναι σε θέση να μπορέσει να προβλέψει πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η σύρραξη. Υπάρχει πάλι μια έντονη διπλωματική κινητικότητα. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται, και κυρίως τα εμπλεκόμενα μέρη, ότι έχουμε φτάσει πια σε ένα σημείο όπου αν αυτή η σύγκρουση παραταθεί ακόμα για αρκετό διάστημα, οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία θα είναι εξαιρετικά αρνητικές. Οπότε νομίζω ότι τα κίνητρα για την επίλυση αυτής της αυτού του πολέμου σαφώς υπάρχουν. Και εκτιμώ, και εκτιμώ επίσης, ότι εφόσον επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, ότι όπως το έχουμε δει και στο παρελθόν, θα δούμε μια έκρηξη διάθεσης των παραδοσιακών επισκεπτών μας να ταξιδέψουν στη χώρα μας, χωρίς να μπορώ να κάνω κάποια συγκεκριμένη εκτίμηση. Βλέπω τα στοιχεία. Η πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί για τη χώρα. Προφανώς υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα κράτημα. Δεν αισθάνομαι όμως ότι αντιμετωπίζουμε κάποια μεγάλη συστημική κρίση ως προς την απόδοση του ελληνικού τουρισμού αυτή τη χρονιά. Πρέπει όμως να έχουμε μια αίσθηση και να το γνωρίζουμε αυτό, ότι δεν είναι πάντα εύκολο, ούτε είναι πάντα εφικτό, κάθε χρόνο να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ».

Ο πρωθυπουργός εξήγησε πως ο τρόπος που αντιμετωπίστηκε η κρίση του Covid-19 είναι οδηγός: «Για μένα το βασικό ζητούμενο παραμένει να είμαστε η χώρα που θα επηρεαστεί λιγότερο από αυτή την κρίση. Ζούμε προφανώς σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Μπορεί να υπάρχουν προορισμοί σήμερα στη Μέση Ανατολή που εκ των πραγμάτων αυτή τη στιγμή να μην είναι δημοφιλείς. Αυτό μπορεί να δημιουργεί και κάποιες παραπάνω ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό. Άρα η προσαρμοστικότητα, η ταχύτητα αντίδρασης, ο απόλυτος συντονισμός για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε κρίσης νομίζω ότι αποτελούν πια ένα θεσμικό κεκτημένο ως προς τις σχέσεις μας, τις σχέσεις του Υπουργείου αλλά και της κυβέρνησης κεντρικά με τον κόσμο του τουρισμού. Και νομίζω ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε και αυτή την κρίση με αισιοδοξία. Έχουμε περάσει, έχετε περάσει από πολύ χειρότερα. Η ελληνική πολιτεία απέδειξε ότι είναι κοντά στον κλάδο του τουρισμού, αλλά δείξαμε ότι έχουμε και την ευελιξία να κινηθούμε σε ένα εξαιρετικά δυσμενές διεθνές περιβάλλον για να προστατεύσουμε έναν κλάδο που τόσο μεγάλη σημασία έχει για την ελληνική οικονομία».



