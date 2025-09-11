Μυστική συνάντηση των πλουσιότερων χωρών της ΕΕ εν όψει της «μάχης» για τον προϋπολογισμό

Οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης πρόκειται να συγκεντρωθούν σήμερα στη Βιέννη, σε μια συνάντηση που προγραμματίστηκε μυστικά, με στόχο να σφυρηλατήσουν ένα κοινό μέτωπο εν όψει της διετούς «μάχης» που αναμένεται για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είναι η πρώτη φορά που κορυφαίοι αξιωματούχοι των πλουσιότερων χωρών της ΕΕ -όπως η Γαλλία, η Γερμανία και οι Σκανδιναβικές Χώρες- θα βρεθούν στην ίδια αίθουσα προκειμένου να χαράξουν μια κοινή στρατηγική σχετικά με το αμφιλεγόμενο σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ύψους 1,816 τρισ. ευρώ, όπως αναφέρει το Politico.

Στόχος τους είναι να συστήσουν ένα κοινό μπλοκ απέναντι σε χώρες όπως η Πολωνία, η Ισπανία και η Ιταλία, που τάσσονται υπέρ της αύξησης των δαπανών, ιδίως στη γεωργία, και της χρηματοδότησης των φτωχότερων περιοχών της Ένωσης.

Από τις 16 Ιουλίου, όταν ανακοινώθηκε ο νέος επταετής προϋπολογισμός, οι αξιωματούχοι των χωρών του μπλοκ είχαν αρκετό χρόνο προκειμένου να ξεφυλλίσουν την πρόταση εκατοντάδων σελίδων και να ξεκινήσουν τους υπολογισμούς για το πόσα χρήματα θα κερδίσουν και πόσα θα χάσουν με βάση το νέο σχέδιο δαπανών της Κομισιόν.

Οι επίσημες διαπραγματεύσεις των χωρών της ΕΕ για τον προϋπολογισμό μόλις ξεκίνησαν, αλλά στο παρασκήνιο, χώρες με παρόμοιο σκεπτικό ήδη καταστρώνουν σχέδια. Στη συνάντηση της Βιέννης δεν θα παραστούν υπουργοί - αυτοί θα συζητήσουν επί του προϋπολογισμού τον Οκτώβριο στη συνάντηση που διοργανώνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε κάθε διαπραγμάτευση για τον προϋπολογισμό, χώρες με παρόμοια συμφέροντα συνασπίζονται με στόχο να αναπτύξουν κοινές γραμμές επίθεσης, να οργανώσουν κοινές συναντήσεις με την Κομισιόν και να μοιράσουν καθήκοντα, όπως το τεστάρισμα των τύπων για την κατανομή των δαπανών.

Απώτερος στόχος τους είναι να χαράξουν καλύτερη στρατηγική από το αντίπαλο στρατόπεδο ώστε να νικήσουν στη μάχη των διαπραγματεύσεων και να ευθυγραμμιστεί ο προϋπολογισμός-μαμούθ της ΕΕ περισσότερο με τις προτεραιότητές τους.

«Είναι κάτι φυσιολογικό», δήλωσε στο Politico, ο Πολωνός ευρωβουλευτής Γιάνους Λεβαντόφσκι, ο οποίος διετέλεσε Επίτροπος προϋπολογισμού της ΕΕ από το 2010 έως το 2014.

Η ισχύς εν τη ενώσει

Αντί να δρουν μεμονωμένα, οι 27 χώρες της ΕΕ συνασπίζονται σε δύο στρατόπεδα.

Το ένα συνθέτουν οι εύπορες «καθαρά συνεισφέρουσες» χώρες -από τη Σουηδία ως τη Γαλλία- οι οποίες συνεισφέρουν περισσότερα από όσα λαμβάνουν από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και γενικά τάσσονται υπέρ ενός πιο φειδωλού ταμείου.

Το αντίπαλο στρατόπεδο, γνωστό και ως Φίλοι της Συνοχής, αποτελεί μια ευρεία συμμαχία χωρών της νότιας και ανατολικής Ευρώπης, όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Πολωνία, που τάσσονται υπέρ ενός μεγαλύτερου προϋπολογισμού - ειδικά όσον αφορά τα «ταμεία συνοχής» που στηρίζουν τις φτωχότερες χώρες του μπλοκ.

«Όπως τόσα και τόσα στον κόσμο, το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο

(MFF, ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ) δεν ορίζεται από την οικονομία αλλά από την Ιστορία», τόνισε ο γενικός γραμματέας του ομοσπονδιακού υπουργείου Οικονομικών της Αυστρίας, Στέφαν Ίμχοφ, κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Όμως υπάρχουν εμφανείς διαφοροποιήσεις ακόμα και μέσα σε κάθε στρατόπεδο. Για παράδειγμα, η Γαλλία και η Ολλανδία, καθαρές συνεισφέρουσες και οι δύο, έχουν εντελώς διαφορετικές ατζέντες σε θέματα όπως το κοινό χρέος, με το Παρίσι να τάσσεται υπέρ και η Χάγη κατά.

Στο θέμα των γεωργικών επιδοτήσεων επίσης, η Γαλλία ευθυγραμμίζεται περισσότερο με την Πολωνία παρά με τις χώρες στο δικό της στρατόπεδο.

Ωστόσο, οι χώρες προσπαθούν να επιλύσουν τις διαφορές εντός του στρατοπέδου τους, καταλήγοντας σε βασικές θέσεις, όπως για το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού.

Η συνεδρίαση των πλουσιότερων χωρών του μπλοκ στη Βιέννη, σήμερα, θα πραγματοποιηθεί υπό την ηγεσία των δύο «ισχυρών» της ΕΕ.

«Στο τέλος, η Γαλλία και η Γερμανία συμφωνούν σε ένα ποσό και εμείς σαν σκυλάκια ακολουθούμε», δήλωσε διπλωμάτης μιας εκ των άλλων καθαρά συνεισφερόντων χωρών της ΕΕ που γνωρίζει καλά πώς εξελίσσονται αυτές οι διαπραγματεύσεις, και ο οποίος δέχθηκε να μιλήσει στο Politico υπό την προϋπόθεση να μην κατονομαστεί, όπως και αρκετοί άλλοι.

Στο αντίπαλο στρατόπεδο, ηγετικό ρόλο αναλαμβάνει συνήθως η Πολωνία, καθώς είναι η χώρα που λαμβάνει τα περισσότερα κονδύλια από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Ωστόσο, η μακροχρόνια στενή σχέση της με την Ουγγαρία -με την οποία έχει κοινά συμφέροντα- έχει υπονομευτεί λόγω της ρήξης με τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, η δημοκρατική οπισθοδρόμηση του οποίου έχει αναγκάσει την Επιτροπή να παρακρατήσει ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ που θα λάμβανε η χώρα του.

Η εξέλιξη αυτή έχει ανοίξει τον δρόμο στις μεσογειακές χώρες -οι οποίες τάσσονται επίσης υπέρ μιας πιο γενναιόδωρης χρηματοδότησης των φτωχότερων χωρών- να διαδραματίσουν πιο ενεργό, συντονιστικό ρόλο στο στρατόπεδο των οφελουμένων.

Την 1η Σεπτεμβρίου, η Μάλτα προήδρευσε μιας συνάντησης ειδικών επί του προϋπολογισμού των Φίλων της Συνοχής, η οποία έθεσε τις βάσεις για την πρώτη τεχνική συνάντηση των 27 χωρών της Ένωσης που πραγματοποιήθηκε την επόμενη ημέρα.

Διαπραγματευτές έμπειροι σε θέματα προϋπολογισμού επισημαίνουν ότι οι κρίσιμες αποφάσεις λαμβάνονται σε αυτές τις χαλαρές συναντήσεις. Τον περασμένο Μάρτιο, οι καθαρά συνεισφέρουσες χώρες συμφώνησαν να διαθέσουν 175 δισ. ευρώ για το ερευνητικό πρόγραμμα Horizon -κάτι που επιβεβαίωσε η Κομισιόν λίγο αργότερα- κατά τη διάρκεια μιας ανεπίσημης συνάντησης στο Ελσίνκι, σύμφωνα με Ευρωπαίο διπλωμάτη.

Τι θα κάνει η Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την πλευρά της, θα επιδιώξει παρασκηνιακά να ασκήσει πιέσεις στις κυβερνήσεις των χωρών μελών να στηρίξουν την αρχική πρότασή της κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο.

Τους επόμενους μήνες, ο Επίτροπος Προϋπολογισμού, Πιότρ Σεραφίν -πρώην πρέσβης της Πολωνίας στην ΕΕ και με μεγάλη εμπειρία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο- θα αναλάβει τον ρόλο του μεσολαβητή μεταξύ των δύο στρατοπέδων: των καθαρών συνεισφερόντων και των Φίλων της Συνοχής.

Εκεί θα έχει τη δυνατότητα να δει τα «χαρτιά» κάθε πλευράς, σύμφωνα με αξιωματούχο της Κομισιόν.

Ο έμπειρος διαπραγματευτής σε θέματα προϋπολογισμού Λεβαντόφσκι δήλωσε ότι ο Επίτροπος θα ακολουθήσει την τακτική «διαίρει και βασίλευε» και όχι της ενοποίησης των δύο στρατοπέδων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Η συμβουλή του Λεβαντόφσκι προς τον Σεραφίν, ο οποίος διετέλεσε βοηθός του όταν ήταν Επίτροπος, είναι να «προσεγγίσει τις χώρες μία προς μία… αντί να αντιμετωπίσει δύο μεγάλα μέτωπα», καθώς έτσι θα τις αποδυναμώσει.

Καθώς αναμένονται σκληρές αντιπαραθέσεις, ελάχιστα πράγματα είναι δεδομένα για τους διαπραγματευτές.

«Η πρόταση (της Επιτροπής) δεν θα είναι αυτή που θα συμφωνηθεί στο τέλος, όλοι θα πρέπει να κάνουν παραχωρήσεις… (Αλλά) πάντα καταλήγουμε σε συμφωνία, και θα το καταφέρουμε και αυτήν τη φορά», δήλωσε ο Αυστριακός Ίμχοφ.



Πηγή: skai.gr

