Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent διαπραγματεύoνται στο επίπεδο των 95 δολαρίων ανά βαρέλι την Τετάρτη, καθώς οι αγορές αναμένουν έναν δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν πριν από τη λήξη της εκεχειρίας των δύο εβδομάδων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ανέφερε ότι οι συνομιλίες θα μπορούσαν να επανεκκινήσουν «εντός των επόμενων δύο ημερών» στο Πακιστάν, μετά την αποτυχία των συζητήσεων του περασμένου Σαββατοκύριακου, Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ συνεχίζουν να επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Εν τω μεταξύ, ο IEA αναμένει ότι η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου θα μειωθεί φέτος για πρώτη φορά από την πανδημία του 2020, καθώς οι αυξημένες τιμές περιορίζουν την κατανάλωση, σημειώνει το Trading Economics.

Επιπλέον, τα αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 6,1 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, σηματοδοτώντας την όγδοη συνεχόμενη αύξηση.

Το συμβόλαιο του Brent (Ιουνίου) κινείται ανοδικά κατά 0,83%, στα 95,57 δολάρια το βαρέλι την Τετάρτη (07:40 ώρα Ελλάδος), ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (συμβόλαιο Μαΐου) σημειώνει άνοδο 0,25%, στα 91,51 δολάρια το βαρέλι.

Πηγή: skai.gr

