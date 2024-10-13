Τρεις βασικοί παράγοντες θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της χώρας τόσο εφέτος, όσο και τα επόμενα έτη, όπως επισημαίνεται στο Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο 2025- 2028 που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πρόκειται για την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και κατ' επέκταση την ενίσχυση της ιδιωτικής κατανάλωσης (σε αντίθεση με τη δημόσια κατανάλωση εξαιτίας των δημοσιονομικών περιορισμών), την αύξηση των επενδύσεων (λόγω και του Ταμείου Ανάκαμψης και τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής) και την ενίσχυση της εγχώριας και εξωτερικής ζήτησης (από τις τουριστικές εισπράξεις και την αύξηση των εξαγωγών).

Και όπως, εν προκειμένω, δήλωσε χαρακτηριστικά, στη συνέντευξή του στο ΑΠΕ- ΜΠΕ την περασμένη Κυριακή, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, «το νέο Μεσοπρόθεσμο αποτυπώνει την εφαρμογή μίας οικονομικής πολιτικής η οποία, συνδυάζοντας τη δημοσιονομική σταθερότητα με μία φιλοεπενδυτική προσέγγιση, θα συνεχίσει να ανεβάζει την Ελλάδα ψηλότερα. Στηρίζουμε την ανάπτυξη δηλαδή, ώστε να μειωθεί περαιτέρω το δημόσιο χρέος και να αυξηθούν παραπάνω τα εισοδήματα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο:

1.Η αναπτυξιακή πορεία αντανακλά τη σημαντική αύξηση των επενδύσεων. Συγκεκριμένα, ο ακαθάριστος σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου προβλέπεται να αυξήσει τη συνεισφορά του στην πραγματική ανάπτυξη (1 ποσοστιαία μονάδα το 2024 και 1,3 το 2025), με τον ετήσιο ρυθμό να αυξάνεται από 4% το 2023, σε 6,7% το 2024 και 8,4% το 2025. Η αναμενόμενη περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, η επιτάχυνση της υλοποίησης του Ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η βελτίωση του οικονομικού κλίματος μετά την αναβάθμιση της οικονομίας σε επενδυτική βαθμίδα, θα αποτελέσουν τις κινητήριες δυνάμεις πίσω από αυτήν την επέκταση.

Σε αυτό το πλαίσιο, η διαθεσιμότητα επιχειρηματικών πιστώσεων αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω από τα χαμηλότοκα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ). Η σύνθεση των επενδύσεων αναμένεται να προέλθει κατά κύριο λόγο από παραγωγικές επενδύσεις σε εξοπλισμό, και δευτερευόντως από επενδύσεις σε μη οικιστικές κατασκευές, οι οποίες αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό έργα υποδομής του ΤΑΑ. Το ΤΑΑ αναμένεται να συμβάλει αποφασιστικά στην αύξηση της πραγματικής ανάπτυξης το 2024 και το 2025, μέσω επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων για την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας, την αντιμετώπιση της ανάγκης για τεχνολογική προσαρμογή και την ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής, με αποτέλεσμα υψηλότερη δυνητική ανάπτυξη.

2.Η συμβολή της ιδιωτικής κατανάλωσης την περίοδο 2024- 2025 αναμένεται να παραμείνει σταθερή, με μέσο όρο 1,2 ποσοστιαίες μονάδες και ετήσιο ρυθμό αύξησης 1,7%. Η συμβολή αυτή υποστηρίζεται από την αύξηση του πραγματικού εισοδήματος, μέσω μισθολογικών αυξήσεων σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, την περαιτέρω βελτίωση της αγοράς εργασίας και τον αποκλιμακούμενο πληθωρισμό. Αντίθετα, η δημόσια κατανάλωση αναμένεται να συμβάλει οριακά στην ανάπτυξη το 2024 (0,1 ποσοστιαία μονάδα και 0,4% ετήσια αύξηση) και να παραμείνει αμετάβλητη το 2025, αντανακλώντας μια δημοσιονομική πολιτική στο πλαίσιο των νέων δημοσιονομικών κανόνων από την Κομισιόν.

3.Η αναμενόμενη αύξηση της εγχώριας ζήτησης, ωθούμενη από τις επιταχυνόμενες επενδύσεις, προβλέπεται να οδηγήσει σε ενίσχυση των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών (3,7% κατά μέσο όρο). Ωστόσο, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αναμένεται να αυξηθούν ταχύτερα από τις εισαγωγές (4,1% κατά μέσο όρο), επωφελούμενες από την αυξανόμενη εξαγωγική ικανότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, σε ευθυγράμμιση με τη σταδιακή ανάκαμψη της εξωτερικής ζήτησης. Η συνεχής αύξηση των μεριδίων στις εξαγωγικές αγορές και η σταθερή αύξηση των τουριστικών εισπράξεων, αναμένεται να οδηγήσουν σε σταδιακή περαιτέρω μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

