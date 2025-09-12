Μειωμένες κατά 2,1% οι τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιούλιο

Μείωση 2,1% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιούλιο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2024, έναντι μείωσης 1,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του 2024 με το 2023, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Σε σύγκριση με τον δείκτη Ιουνίου 2025, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,5% έναντι μείωσης 1,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2024 - Ιουλίου 2025, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2023 - Ιουλίου 2024, παρουσίασε μείωση 3,6% έναντι μείωσης 5,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

ΕΛΣΤΑΤ, αυτή η μείωση στον λεγόμενο «εισαγόμενο πληθωρισμό» οφείλεται:

α. Στη μείωση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 3,2%.

β. Στη μείωση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες Ευρωζώνης κατά 0,4%.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.