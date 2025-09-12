Αύξηση 10,3% του μισθολογικού κόστους το β' τρίμηνο

Σημαντική αύξηση κατέγραψε το μισθολογικό κόστος στο σύνολο της οικονομίας, εξαιρουμένου του πρωτογενούς τομέα και των δραστηριοτήτων των νοικοκυριών, το β' τρίμηνο του έτους σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Ειδικότερα, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 10,3% το β' τρίμηνο εφέτος, χωρίς καμία διόρθωση (εποχική ή διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών), στο σύνολο της οικονομίας, εξαιρουμένου του πρωτογενή τομέα και των δραστηριοτήτων των νοικοκυριών, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β' τριμήνου 2024, έναντι αύξησης 8,6% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του β' τριμήνου 2024 προς το β' τρίμηνο του 2023.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης μισθολογικού κόστους, με εποχική διόρθωση αλλά χωρίς διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών, παρουσιάζει αύξηση 8,7% το β' τρίμηνο 20245 ε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β' τριμήνου 2024, έναντι αύξησης 7,3% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του β' τριμήνου του 2024 προς το β' τρίμηνο του 2023.

Ενώ, ο δείκτης μισθολογικού κόστους, με διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών αλλά χωρίς εποχική διόρθωση, παρουσιάζει αύξηση 10,1% το β' τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β' τριμήνου 2024, έναντι αύξησης 8,7% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του β' τριμήνου 2024 προς το β' τρίμηνο 2023.





