Αποσύρονται σταδιακά από τα ράφια των σούπερ μάρκετ τα ταμπελάκια με τη μόνιμη μείωση τιμής καθώς η ισχύς του μέτρου εκπνέει στις 31 Μαΐου.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές το μέτρο δεν θα επεκταθεί καθώς υπερκαλύπτεται από τη μείωση τιμών έως και 15% για 4.000 προϊόντα ενώ η μόνιμη μείωση τιμής 5% αφορούσε 1.500 προϊόντα.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι οι τιμοκατάλογοι που έχουν αποσταλεί στο υπουργείο ανάπτυξης δείχνουν περισσότερες μείωσεις τιμών έναντι των ανατιμήσεων .

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.