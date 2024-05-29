Λογαριασμός
Τέλος η σταθερή μείωση τιμής κατά 5% των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ - Αποσύρονται τα ταμπελάκια

Ολοκλήρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες τη «θητεία» του το μέτρο καθώς σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές υπερκαλύπτεται από τη μείωση τιμών σε 4.000 προϊόντα

Αποσύρονται σταδιακά από τα ράφια των σούπερ μάρκετ τα ταμπελάκια με τη μόνιμη μείωση τιμής καθώς η ισχύς του μέτρου εκπνέει στις 31 Μαΐου.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές το μέτρο δεν θα επεκταθεί καθώς υπερκαλύπτεται από τη μείωση τιμών έως και 15% για 4.000 προϊόντα ενώ η μόνιμη μείωση τιμής 5% αφορούσε 1.500 προϊόντα.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι οι τιμοκατάλογοι που έχουν αποσταλεί στο υπουργείο ανάπτυξης δείχνουν περισσότερες μείωσεις τιμών έναντι των ανατιμήσεων .

