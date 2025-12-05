Με 2% «έτρεξε» η ελληνική οικονομία το γ' τρίμηνο

Με ετήσιο ρυθμό 2% έτρεξε η ελληνική οικονομία στο γ' τρίμηνο του έτους, με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ενώ σε σύγκριση με το β' τρίμηνο το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου παρουσίασε αύξηση κατά 0,6%.

Με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το γ' τρίμηνο του 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 2,0% σε σχέση με το γ' τρίμηνο 2024.

Οι μεταβολές των κυριότερων μακροοικονομικών μεγεθών σε όρους όγκου με εποχική διόρθωση έχουν ως εξής:

1. Τριμηνιαίες μεταβολές

- Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 0,6% σε σχέση με το β' τρίμηνο του 2025.

- Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 3,5% σε σχέση με το β' τρίμηνο του 2025.

- Oι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 0,2% σε σχέση με το β' τρίμηνο του 2025. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,1%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 0,4%.

- Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 1,6% σε σχέση με το β' τρίμηνο του 2025. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 2,3%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,0%.

2. Ετήσιες μεταβολές

- Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 2,1% σε σχέση με το γ' τρίμηνο του 2024.

- Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 12,8% σε σχέση με το γ' τρίμηνο του 2024.

- Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 1,7% σε σχέση με το γ' τρίμηνο του 2024. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,7%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,1%.

- Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 4,0% σε σχέση με το γ' τρίμηνο του 2024. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 5,0% και οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 0,8%.



Πηγή: skai.gr

