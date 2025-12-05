Λογαριασμός
Στις ΗΠΑ ο Κ. Χατζηδάκης – Κεντρικός ομιλητής στο Capital Link, επαφές με ομογένεια

Τη Δευτέρα θα είναι κεντρικός ομιλητής στο Capital Link, το συνέδριο που γίνεται κάθε χρόνο, με θέμα τις επενδύσεις στην Ελλάδα

Κωστής Χατζηδάκης

Αναχωρεί σήμερα το απόγευμα για τη Νέα Υόρκη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Τη Δευτέρα θα είναι κεντρικός ομιλητής στο Capital Link, το συνέδριο που γίνεται κάθε χρόνο, με θέμα τις επενδύσεις στην Ελλάδα.

Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης θα έχει επίσης επαφές με επενδυτές και μέλη της ελληνικής ομογένειας.

Την Τρίτη θα είναι πίσω, στην Αθήνα.

Πηγή: skai.gr

