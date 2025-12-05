Αναχωρεί σήμερα το απόγευμα για τη Νέα Υόρκη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Τη Δευτέρα θα είναι κεντρικός ομιλητής στο Capital Link, το συνέδριο που γίνεται κάθε χρόνο, με θέμα τις επενδύσεις στην Ελλάδα.
Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης θα έχει επίσης επαφές με επενδυτές και μέλη της ελληνικής ομογένειας.
Την Τρίτη θα είναι πίσω, στην Αθήνα.
