Οι τιμές των βασικών τροφίμων παγκοσμίως σημείωσαν πτώση για τρίτο συνεχόμενο μήνα τον Νοέμβριο, με όλα τα βασικά τρόφιμα εκτός από τα δημητριακά να παρουσιάζουν μείωση, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Οργάνωσης Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) την Παρασκευή.

Ο μέσος όρος του Νοεμβρίου ήταν 2,1% χαμηλότερος από το επίπεδο του προηγούμενου έτους και 21,9% χαμηλότερος από το υψηλότερο επίπεδο που είχε σημειωθεί τον Μάρτιο του 2022 μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, σύμφωνα με την FAO.

Η τιμή αναφοράς της ζάχαρης μειώθηκε κατά 5,9% από τον Οκτώβριο στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2020, υπό την πίεση των προσδοκιών για άφθονη παγκόσμια προσφορά, ενώ ο δείκτης τιμών των γαλακτοκομικών προϊόντων μειώθηκε κατά 3,1% για πέμπτο συνεχόμενο μήνα, αντανακλώντας την αύξηση της παραγωγής γάλακτος, σημειώνει το Reuters.

Οι τιμές των φυτικών ελαίων μειώθηκαν κατά 2,6% στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε μηνών, καθώς η πτώση των τιμών των περισσότερων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του φοινικέλαιου, υπερίσχυσε της ανόδου του σογιέλαιου.

Οι τιμές του κρέατος μειώθηκαν κατά 0,8%, με το χοιρινό και το πουλερικό να οδηγούν τη μείωση, ενώ οι τιμές του βόειου κρέατος σταθεροποιήθηκαν, καθώς η κατάργηση των αμερικανικών δασμών στις εισαγωγές βοείου κρέατος μείωσε την πρόσφατη αντοχή, σύμφωνα με την FAO.

Αντίθετα, ο δείκτης τιμών των σιτηρών της FAO αυξήθηκε κατά 1,8% σε μηνιαία βάση. Οι τιμές του σιταριού αυξήθηκαν λόγω της πιθανής ζήτησης από την Κίνα και των γεωπολιτικών εντάσεων στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, ενώ οι τιμές του καλαμποκιού υποστηρίχθηκαν από τη ζήτηση για εξαγωγές από τη Βραζιλία και τις αναφορές για διαταραχές στις καιρικές συνθήκες που επηρέασαν τις αγροτικές εργασίες στη Νότια Αμερική.

Σε ξεχωριστή έκθεση για την προσφορά και τη ζήτηση σιτηρών, ο FAO αύξησε τις προβλέψεις του για την παγκόσμια παραγωγή σιτηρών για το 2025 σε ρεκόρ 3,003 δισεκατομμυρίων μετρικών τόνων, σε σύγκριση με τους 2,990 δισεκατομμύρια τόνους που είχε προβλέψει τον περασμένο μήνα, κυρίως λόγω των αυξημένων εκτιμήσεων για την παραγωγή σιταριού.

Οι προβλέψεις για τα παγκόσμια αποθέματα σιτηρών στο τέλος της περιόδου 2025-26 αναθεωρήθηκαν επίσης προς τα πάνω σε ρεκόρ 925,5 εκατομμυρίων τόνων, αντανακλώντας τις προσδοκίες για αύξηση των αποθεμάτων σιταριού στην Κίνα και την Ινδία, καθώς και για αύξηση των αποθεμάτων σιτηρών στις χώρες εξαγωγής, σύμφωνα με τον FAO.

Πηγή: skai.gr

