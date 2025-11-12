Το δρόμο των κινητοποιήσεων παίρνουν, γι’ ακόμη μια φορά, οι δανειολήπτες ελβετικού φράγκου, οι οποίοι πραγματοποιούν σήμερα στις 17:00 συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Οικονομικών.

«Θα δώσουμε το δωδέκατο ψήφισμά μας προς τον πρόεδρο της Βουλής, κ. Νικήτα Κακλαμάνη» δήλωσε στην ΕΡΤ o Nίκος Γριζάνης, εκπρόσωπος της Επιτροπής Πρωτοβουλίας Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου, ζητώντας από τον πρόεδρο της Βουλής να μεσολαβήσει ώστε να βρεθεί κάποια λύση στο χρόνιο οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν.

Θέτοντας εκ νέου το αίτημα «να μη νομιμοποιήσει την κυβέρνηση να σταματήσει τη μεγαλύτερη τραπεζική απάτη» ο κ. Γριζάνης τόνισε ότι το ζήτημα για τους δανειολήπτες δεν είναι να ανοίξει η περίμετρος των κριτηρίων για εξωδικαστικό συμβιβασμό, αλλά να βρεθεί μια ανάλογη λύση, όπως αυτή που έχει δοθεί σε άλλες χώρες της ΕΕ.

«Έχει αποδειχθεί ότι τα δάνεια αυτά ήταν καταχρηστικά, ακυρώθηκαν και σε πολλά έχουμε και ποινικές ευθύνες» υποστήριξε. Μιλώντας για τα μέτρα ανακούφισης των δανειοληπτών που εξετάζει η κυβέρνηση ο κ. Γριζάνης δήλωσε: «Τα δάνειά μας δεν είναι ούτε για επιδότηση, ούτε για κούρεμα. Η λύση βρίσκεται στη ριζική λύση του προβλήματος που είναι η διαφορά ισοτιμίας» σημείωσε.

Παράλληλα, ο κ. Γριζάνης αναφέρθηκε και στην πρόσφατη ανάδειξη του ζητήματος των δανείων σε ελβετικό φράγκο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αναφορών λέγοντας ότι «όσο μιλάμε ο χρόνος κυλά εις βάρος μας». Θέλοντας να καταδείξει τη μεγάλη οικονομική ζημιά που έχουν υποστεί οι δανειολήπτες ελβετικού φράγκου είπε χαρακτηριστικά: «Έχει φτάσει δάνειο των 300.000 να φτάσει 1.300.000 ευρώ λόγω της διαφοράς ισοτιμίας».

Σχολιάζοντας τις διαρροές από το Υπουργείο Οικονομίας που έχουν γίνει κατά καιρούς ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Πρωτοβουλίας Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου επανέλαβε το πάγιο αίτημα για επαναυπολογισμό τους. «Δεν μπορεί να μην υπάρχει αναδρομικότητα. Δεν μπορεί οι 70.000 εγκλωβισμένοι δανειολήπτες στην Ελλάδα […]να μην μπορούμε να βρούμε λύση», είπε ελπίζοντας σε μια κυβερνητική λύση. «Ζητάμε καθαρές λύσεις. Δε θέλουμε επιδότηση. Ζητάμε να πληρώσουμε αυτά που πήραμε», κατέληξε ο κ. Γριζάνης.

