Ρωσικές εταιρείες έχουν χρησιμοποιήσει νησιωτικά εδάφη της Βρετανίας για να πραγματοποιήσουν εμπορικές συναλλαγές ύψους 8 δισ. δολαρίων από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία, σύμφωνα με έκθεση που αναδεικνύει τη ροή αγαθών, από εξοπλισμό γεωτρήσεων πετρελαίου έως πολυτελή γιοτ που συνδέονται με την πολιτική ελίτ της Μόσχας, σημειώνει ο Guardian.

Η ανάλυση, που δημοσιεύθηκε μία ημέρα μετά την τέταρτη επέτειο της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία, εγείρει ερωτήματα για τον ρόλο που διαδραματίζουν τα βρετανικά υπερπόντια εδάφη στην επιβολή κυρώσεων που έχουν σαν στόχο να αυξήσουν την πίεση στο Κρεμλίνο.

Η βρετανική οργάνωση κατά της διαφθοράς, Transparency International, κατέγραψε «παράκαμψη κυρώσεων» που διοχετεύθηκε μέσω «μη λογοδοτούμενων δικαιοδοσιών» (χώρες ή εδάφη που δεν συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα φορολογικής διακυβέρνησης, όπως η διαφάνεια, η ανταλλαγή πληροφοριών και ο δίκαιος φορολογικός ανταγωνισμός).

Η έκθεση αποκαλύπτει εμπορικές συμφωνίες που αφορούν περισσότερα από 150 πολυτελή γιοτ, δεκάδες αεροσκάφη και εξοπλισμό προορισμένο για τον ιδιαίτερα κερδοφόρο πετρελαϊκό τομέα της Ρωσίας.

Αναλύοντας 29.000 συναλλαγές, η οργάνωση εντόπισε:

Γιοτ συνδεδεμένα με πολιτικούς συμμάχους του Βλαντίμιρ Πούτιν

Εξοπλισμό γεωτρήσεων για πετρελαϊκά έργα που υποστηρίζονται από το Κρεμλίνο

Άνθρακα συνδεδεμένο με τον φιλορώσο πρώην πρόεδρο της Ουκρανίας, Βίκτορ Γιανουκόβιτς

Ένα αεροσκάφος συνδεδεμένο με τον Τσετσένο ηγέτη Ραμζάν Καντίροφ

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι περισσότερο από το 95% των συναλλαγών, που εντοπίστηκαν μέσω της εξέτασης επίσημων δεδομένων, διοχετεύθηκε μέσω τεσσάρων εδαφών: των Βρετανικών Παρθένων Νήσων, των Βερμούδων, των Νήσων Κέιμαν και του Γιβραλτάρ.

Οι περισσότερες συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν αμέσως μετά την επιβολή των διεθνών κυρώσεων το 2022, αν και η Transparency International εντόπισε και πολλές πιο πρόσφατες συμφωνίες στα δεδομένα, τα οποία εκτείνονται έως τον Ιανουάριο του 2025.

Οι συμφωνίες του 2022 περιλαμβάνουν 65 συναλλαγές με την περιγραφή «γιοτ», συχνά με τη χρήση υπεράκτιων οντοτήτων.

Ο αριθμός των συναλλαγών γιοτ αυξήθηκε σε 97 το 2023, συμπεριλαμβανομένων παραδόσεων σε περιοχές της Κριμαίας που είχαν προσαρτηθεί από τη Ρωσία.

Νησιά Κέιμαν

Ένα από τα σκάφη που εμφανίζεται στα εμπορικά δεδομένα των Νήσων Κέιμαν, το Universe μήκους 74 μέτρων και αξίας 100 εκατ. δολαρίων, έχει στο παρελθόν συνδεθεί με τον Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αντιπρόεδρο του ρωσικού συμβουλίου ασφαλείας και πρώην πρόεδρο της χώρας, ο οποίος τελεί υπό βρετανικές κυρώσεις.

Ένα άλλο, με την ονομασία Marlin, παραδόθηκε στη Ρωσία μέσω εταιρείας των Νήσων Κέιμαν το 2022, σύμφωνα με τα εμπορικά στοιχεία.

Σύμφωνα με έκθεση του ανεξάρτητου ρωσικού μέσου Proekt, αγοράστηκε από τον ολιγάρχη Σουλειμάν Κερίμοφ, ο οποίος στη συνέχεια το έδωσε σε ανώτερο πρόσωπο του στενού κύκλου του Πούτιν. Ο Kερίμοφ βρίσκεται επίσης στη βρετανική λίστα κυρώσεων.

Εκπρόσωπος της Cayman Finance δήλωσε ότι οι βρετανικοί νόμοι κυρώσεων εφαρμόζονται στο νησί και «επιβλήθηκαν άμεσα». Ανέφερε ότι περισσότερα από 9,7 δισ. δολάρια ρωσικών περιουσιακών στοιχείων έχουν παγώσει στο πλαίσιο κοινής προσπάθειας με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, γνωστής ως Operation Hektor, προσθέτοντας ότι ο Βρετανός υπουργός για τα υπερπόντια εδάφη, Stephen Doughty, χαρακτήρισε την επιχείρηση «εξαιρετικό παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής».

Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι

Από τα 8 δισ. δολάρια εμπορικών συναλλαγών που ανέλυσε η Transparency International, τα 4,4 δισ. αφορούσαν εταιρείες στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, των οποίων η κυβέρνηση έχει προειδοποιηθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο ότι καθυστερεί την εισαγωγή δημόσιου μητρώου πραγματικών δικαιούχων εταιρειών.

Εταιρείες συνδεδεμένες με την οικογένεια του φιλορώσου πρώην προέδρου της Ουκρανίας Βίκτορ Γιανουκόβιτς, φέρεται να έστειλαν άνθρακα -που εξορύχθηκε σε κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας- στην Τουρκία, σύμφωνα με το ρωσικό μέσο iStories με έδρα τη Λετονία.

Τα έσοδα από αυτές τις πωλήσεις φέρεται να διοχετεύθηκαν σε υπεράκτιους λογαριασμούς καταχωρημένους σε εταιρεία των Bρετανικών Παρθένων Νήσων που εντοπίστηκε στα εμπορικά δεδομένα.

Εκπρόσωπος των Bρετανικών Παρθένων Νήσων δήλωσε ότι τα δεδομένα «δεν φαίνεται να αναφέρονται σε πραγματικές παραβιάσεις κυρώσεων», προσθέτοντας ότι οι Νήσοι πάγωσαν περισσότερα από 400 εκατ. δολάρια ρωσικών περιουσιακών στοιχείων το 2022.

Η κυβέρνηση των νησιών έχει δημιουργήσει ειδική μονάδα για την εφαρμογή και επιβολή των βρετανικών κυρώσεων τοπικά, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Βερμούδες

Η δεύτερη συχνότερα χρησιμοποιούμενη δικαιοδοσία μεταξύ των υπερπόντιων εδαφών είναι οι Βερμούδες, με όγκο συναλλαγών σχεδόν 3 δισ. δολαρίων.

Ρωσικές εταιρείες χρησιμοποίησαν οντότητες στις Βερμούδες για την αγορά εξοπλισμού γεωτρήσεων, ειδικό για τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, σύμφωνα με την έκθεση, συμπεριλαμβανομένων αεριοστροβίλων και πασσάλων που προορίζονταν για θυγατρική του ομίλου Sakhalin Energy, ο οποίος κατασκευάζει τον τεράστιο αγωγό πετρελαίου και φυσικού αερίου Sakhalin-2.

Η βρετανική πετρελαϊκή εταιρεία Shell αποχώρησε από το έργο Sakhalin το 2022 και πλέον η πλειοψηφία ανήκει στην κρατικά υποστηριζόμενη Gazprom.

Εταιρεία των Βερμούδων φαίνεται επίσης να ενήργησε ως μεσάζων στην πώληση αεροσκάφους Airbus RA-73417 αξίας 55 εκατ. δολαρίων από εταιρεία με έδρα το Ντουμπάι, το οποίο Ρώσοι δημοσιογράφοι ανέφεραν ότι αγοράστηκε από την οικογένεια του Τσετσένου ηγέτη Ραμζάν Καντίροφ.

«Δυστυχώς, εδώ και πολλά χρόνια παρατηρούμε μια δυσλειτουργική διαδικασία, στην οποία παράνομες χρηματοοικονομικές ροές, φοροδιαφυγή, παράκαμψη κυρώσεων και άλλες μορφές παρατυπιών διοχετεύονται μέσω εταιρειών και μεσαζόντων που είναι καταχωρημένοι σε μη λογοδοτούμενες δικαιοδοσίες», ανέφερε η Transparency International.

Γιβραλτάρ

Το Γιβραλτάρ ανέφερε ότι είναι «ηγέτης στη διαφάνεια» ως το πρώτο υπερπόντιο έδαφος που δημιούργησε μητρώο πραγματικών δικαιούχων, προσθέτοντας ότι οι συναλλαγές που αφορούσαν εταιρείες του Γιβραλτάρ αντιστοιχούσαν σε λιγότερο από το 1% των συναλλαγών που αναφέρονται στην έκθεση.

