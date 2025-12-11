Η κεντρική τράπεζα της Ελβετίας δημοσίευσε την τελευταία της απόφαση για τη νομισματική πολιτική την Πέμπτη και διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα στο 0%, αναφέροντας ότι ο πληθωρισμός ήταν ελαφρώς χαμηλότερος από τον αναμενόμενο.
Η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη ήταν ισχυρότερη από το αναμενόμενο το τρίτο τρίμηνο, ανέφερε η Ελβετική Kεντρική Τράπεζα σε δήλωσή της, σημειώνοντας ότι «οι αμερικανικοί δασμοί και η αβεβαιότητα της εμπορικής πολιτικής επηρέασαν την παγκόσμια οικονομία, αλλά η οικονομική ανάπτυξη σε πολλές χώρες παρέμεινε μέχρι στιγμής πιο ανθεκτική από ό,τι είχε υποτεθεί»..
Εν τω μεταξύ, η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ μείωσε το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων κατά 25 μονάδες βάσης στο 3,5%-3,75%, αλλά σηματοδότησε έναν πιο δύσβατο δρόμο για περαιτέρω μειώσεις.
