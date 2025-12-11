Για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα δίνεται η δυνατότητα ανάληψης ή ακόμα και κατάθεσης μετρητών στο ταμείο των εμπορικών καταστημάτων, αντί για τα παραδοσιακά ATM. Το σχέδιο θα εφαρμοστεί πιλοτικά από τη Mastercard μέσα στο επόμενο έτος, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής.

Κλειδί για την εφαρμογή του θα είναι οι συμφωνίες με τους εμπόρους, οι οποίοι θα επωφεληθούν από την αύξηση της επισκεψιμότητας στα καταστήματά τους, σύμφωνα με τον Country Manager της Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, Παναγιώτη Πολύδωρο.

Μέσω POS

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι αναλήψεις ή και καταθέσεις θα μπορεί να γίνονται την ώρα της συναλλαγής, αξιοποιώντας το δίκτυο των POS. H νέα δυνατότητα θα είναι δωρεάν τόσο για τους εμπόρους όσο και για τους καταναλωτές. Η δυνατότητα του cashback είναι εξαιρετικά διαδεδομένη στο εξωτερικό και ειδικά σε αγορές όπως των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Πώς θα λειτουργεί

Κάποιος μπορεί να κάνει μια αγορά π.χ. 30 ευρώ και να ζητήσει να χρεωθεί από το pos του καταστήματος με 80 ευρώ, παίρνοντας πίσω σε μετρητά το ποσό των 50 ευρώ. Με αυτό τον τρόπο, οι πελάτες θα μπορούν να έχουν στην κατοχή τους άμεσα μετρητά, χωρίς να χρειαστεί να επισκεφθούν κάποιο τραπεζικό ATM.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.