Περίπου 1.500 Εβραίοι προσευχήθηκαν το πρωί της Πέμπτης στον τάφο του Ιωσήφ, αμφισβητούμενο ιερό τόπο στη Ναμπλούς, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, όπου ένας εκπρόσωπος των εποίκων χαιρέτισε το "σημαντικό βήμα" προς την εδραίωση της ισραηλινής κυριαρχίας επί του τόπου αυτού.

Οι πιστοί τέλεσαν το "Σαχαρίτ", την εβραϊκή πρωινή λειτουργία μετά την ανατολή του ήλιου, κάτι που είναι πρωτοφανές καθώς μέχρι τώρα οι ισραηλινές αρχές επέτρεπαν στους Εβραίους να πηγαίνουν να προσεύχονται σε αυτό τον τόπο μόνο τη νύχτα.

"Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα (προς την) πλήρη επιστροφή του λαού του Ισραήλ και του κράτους του Ισραήλ σε αυτόν τον ιερό τόπο", δήλωσε από το σημείο Γιόσι Ντάγκαν, πρόεδρος του Συμβουλίου των ισραηλινών οικισμών της βόρειας Δυτικής Όχθης.

"Για πρώτη φορά τα τελευταία 25 χρόνια, Εβραίοι προσευχήθηκαν με το φως της ημέρας στον τάφο του Ιωσήφ", χαιρέτισε το Συμβούλιο σε ανακοίνωση.

Πρόκειται για έναν τόπο προσκυνήματος για τους Εβραίους καθώς θεωρείται ο τόπος ταφής του Ιωσήφ, γιου του πατριάρχη Ιακώβ σύμφωνα με τη βιβλική παράδοση. Και για τους Παλαιστίνιους είναι τόπος προσκυνήματος, καθώς πιστεύουν ότι εκεί βρίσκεται ο τάφος ενός μουσουλμάνου κληρικού.

Ο χώρος, που συχνά αποτελεί το κέντρο βίαιων συγκρούσεων μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, βρίσκεται στην "ζώνη Α", δηλαδή εμπίπτει στον αποκλειστικό έλεγχο ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής βάσει των συμφωνιών του Όσλο που συνήφθησαν τη δεκαετία του 1990 και οι οποίες σήμερα έχουν καταρρεύσει.

Μετά την εκκένωσή του από τις ισραηλινές δυνάμεις το 2000 στις αρχές της δεύτερης Ιντιφάντα (της παλαιστινιακής εξέγερσης από το 2000 έως το 2005), οι επισκέψεις των Εβραίων είναι περιορισμένες και υπόκεινται στην εκ των προτέρων έγκρισή τους από τον ισραηλινό στρατό και έπειτα από συντονισμό μαζί του.

Ο ισραηλινός στρατός επιβλέπει εδώ και καιρό την άφιξη υπερορθοδόξων Εβραίων για νυχτερινή προσευχή την πρώτη ημέρα κάθε μήνα του εβραϊκού ημερολογίου.

Ωστόσο, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς, μέλος μιας από τις πιο δεξιές κυβερνήσεις και τις λιγότερο κοσμικές στην ιστορία του Ισραήλ, έδωσε οδηγίες τον Δεκέμβριο στον στρατό να επιτρέπει περισσότερες επισκέψεις και όχι μόνο τη νύχτα, ενώ μέχρι τότε τα λεωφορεία των επισκεπτών που συνοδεύονταν από τον στρατό έπρεπε να φύγουν από τον τόπο αυτό το αργότερο στις 4 το πρωί.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που βρισκόταν στο σημείο, τα σχεδόν 25 υπερπλήρη λεωφορεία που έφτασαν κατά τη διάρκεια της νύχτας μεταφέροντας υπερεθνικιστές που κατοικούν σε εβραϊκούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπως και υπερορθόδοξους Εβραίους που είχαν φθάσει από οικισμούς και από το εσωτερικό του Ισραήλ, αναχώρησαν στις 7 το πρωί και συνοδεύονταν από στρατιωτικά οχήματα.

"Όλα έγιναν σύμφωνα με εντολές (που ελήφθησαν σε) πολιτικό επίπεδο", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του στρατού, προσθέτοντας ότι "σε πολιτικό επίπεδο αποφασίστηκε να παραταθούν οι ώρες πρόσβασης".

Η επέκταση του εβραϊκού εποικισμού στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος που κατέχεται από το Ισραήλ από το 1967, θεωρείται από τον ΟΗΕ, μαζί με τη συνεχιζόμενη βία, ένα από τα κύρια εμπόδια για την επίλυση της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης.

