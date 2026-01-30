Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη ότι σχεδιάζει να συνομιλήσει εκ νέου με το Ιράν, μιλώντας στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Κέντρο Κένεντι.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι έχει ήδη διεξάγει συνομιλίες με το Ιράν, και σχεδιάζει νέες συνομιλίες, προκειμένου να μην χρειαστεί η Αμερικανική επέμβαση, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στην περιοχή.

«Έχουμε πολλά, πολύ μεγάλα και ισχυρά πλοία, που κατευθύνονται προς το Ιράν αυτή τη στιγμή, και θα ήταν εξαιρετικό αν δεν χρειαζόταν να τα χρησιμοποιήσουμε», είπε χαρακτηριστικά.

Reporter: Have you had any conversations with Iran in the last few days, and are you planning on it?



Trump: I have had, and I am planning on it.



We have a lot of very big, powerful ships sailing to Iran right now. It would be great if we didn’t have to use them. pic.twitter.com/ZdLFhoBa3R — Clash Report (@clashreport) January 30, 2026

Όσον αφορά στο μήνυμα που μετέφερε στους Ιρανούς, ο Τραμπ ανέφερε ότι τους είπε δύο πράγματα: «όχι πυρηνικά και σταματήστε να σκοτώνετε διαδηλωτές»

«Σκοτώνουν χιλιάδες, θα πρέπει να κάνουν κάτι», επέμεινε.

Reporter: What message did you share with Iranians?



Trump: I told them two things: number one, no nuclear, and number two, stop killing protesters.



They are killing them by the thousands.



They are going to have to do something. pic.twitter.com/N0BX8lRAwh — Clash Report (@clashreport) January 30, 2026

