Τραμπ: Θα ήταν εξαιρετικό αν δεν χρειαζόταν να χρησιμοποιήσουμε τα πλοία που πλέουν προς το Ιράν – Σχεδιάζω νέες συνομιλίες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι σχεδιάζει να συνομιλήσει εκ νέου με το Ιράν, μιλώντας στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Κέντρο Κένεντι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη ότι σχεδιάζει να συνομιλήσει εκ νέου με το Ιράν, μιλώντας στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Κέντρο Κένεντι. 

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι έχει ήδη διεξάγει συνομιλίες με το Ιράν, και σχεδιάζει νέες συνομιλίες, προκειμένου να μην χρειαστεί η Αμερικανική επέμβαση, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στην περιοχή.

«Έχουμε πολλά, πολύ μεγάλα και ισχυρά πλοία, που κατευθύνονται προς το Ιράν αυτή τη στιγμή, και θα ήταν εξαιρετικό αν δεν χρειαζόταν να τα χρησιμοποιήσουμε», είπε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά στο μήνυμα που μετέφερε στους Ιρανούς, ο Τραμπ ανέφερε ότι τους είπε δύο πράγματα: «όχι πυρηνικά και σταματήστε να σκοτώνετε διαδηλωτές»

«Σκοτώνουν χιλιάδες, θα πρέπει να κάνουν κάτι», επέμεινε.

skai.gr

