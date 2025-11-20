Κατά 7,8% μειώθηκαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Οκτώβριο, σε ετήσια βάση

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της ΔΥΠΑ για τον Οκτώβριο 2025 ανήλθε σε 768.001 άτομα, αριθμός μειωμένος κατά 7,8% ή κατά 65.057 άτομα σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους.

Σε μηνιαία βάση ωστόσο, ο αριθμός τους είναι αυξημένος κατά 6,7% ή κατά 47.692 άτομα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΥΠΑ.

Από αυτούς 410.859 (ποσοστό 53,5%) άτομα είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 357.142 (ποσοστό 46,5%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανέρχονται σε 259.631 άτομα (ποσοστό 33,8%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 508.370 άτομα (ποσοστό 66,2%).

Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών ο οποίος ανέρχεται σε 228.942 άτομα (ποσοστό 29,8%).

Το εκπαιδευτικό επίπεδο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων ο οποίος ανέρχεται σε 366.855 άτομα (ποσοστό 47,8%).

Μεταξύ των Περιφερειών της Χώρας η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ο οποίος ανέρχεται σε 253.170 άτομα (ποσοστό 33,0%) και 154.632 άτομα (ποσοστό 20,1%) αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα Οκτώβριο 2025, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 131.994 άτομα, από τα οποία οι 117.350 (ποσοστό 88,9%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 14.644 (ποσοστό 11,1%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 49.439 (ποσοστό 37,5%) και οι γυναίκες σε 82.555 (ποσοστό 62,5%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 105.960 (ποσοστό 80,3%) είναι κοινοί, 1.334 (ποσοστό 1,0%) είναι οικοδόμοι, 14.644 (ποσοστό 11,1%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 1.401 (ποσοστό 1,1%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 8.602 (ποσοστό 6,5%) είναι εκπαιδευτικοί και 53 (ποσοστό 0,0%) είναι λοιποί.

Το σύνολο των εγγεγραμμένων για τον μήνα Οκτώβριο 2025 ανήλθε σε 768.001 άτομα καταγράφοντας μείωση κατά -65.057 άτομα (-7,8%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Οκτώβριο 2024 και αύξηση κατά 47.962 άτομα (6,7%), σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Σεπτέμβριο 2025.

Ο αριθμός των επιδοτούμενων για τον μήνα Οκτώβριο 2025 ανήλθε σε 131.994 άτομα καταγράφοντας αύξηση κατά 13.923 άτομα (11,8%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Οκτώβριο 2024 και μείωση κατά -39.673 άτομα (-23,1%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Σεπτέμβριο 2025.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.