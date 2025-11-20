Άλμα 13,4% για τον τζίρο της Βιομηχανίας τον Σεπτέμβριο

Σημαντική αύξηση παρουσίασε ο κύκλος εργασιών της Βιομηχανίας τον Σεπτέμβριο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) παρουσίασε αύξηση 13,4%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2024, έναντι μείωσης 6,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2024 με το 2023.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του Σεπτεμβρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 24,1%.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2024 – Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2023 – Σεπτεμβρίου 2024, παρουσίασε μείωση 0,2%, έναντι αύξησης 0,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

