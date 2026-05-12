Συναγερμό σημαίνει η επενδυτική τράπεζα JPMorgan, η οποία προειδοποίησε ότι έως τα μέσα Ιουνίου τα πετρελαϊκά αποθέματα στις ανεπτυγμένες χώρες αναμένεται να φτάσουν σε «επίπεδα λειτουργικής πίεσης».



Σύμφωνα με την αναλύτρια εμπορευμάτων, Νατάσα Κάνεβα, τα πετρελαϊκά αποθέματα έχουν λειτουργήσει μέχρι στιγμής σαν «αμορτισέρ» για την παγκόσμια οικονομία εν μέσω του εν εξελίξει πολέμου στο Ιράν και του κλεισίματος του Στενού του Ορμούζ. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ, αυτά τα αποθέματα εξαντλούνται ραγδαία.



Σε αυτό το σημείο, η ικανότητα του κόσμου να αντισταθμίσει τις ελλείψεις εφοδιασμού από τη Μέση Ανατολή αντλώντας από αποθέματα έκτακτης ανάγκης θα περιοριστεί σημαντικά. Ακόμη και αν το στενό αρχίσει να επαναλειτουργεί πλήρως σήμερα κιόλας, οι ειδικοί λένε ότι θα μπορούσαν να χρειαστούν μήνες για να επιστρέψουν στο φυσιολογικό οι αλυσίδες εφοδιασμού.

Το πρωί της Τρίτης το αργό πετρέλαιο σημείωσε αύξηση 1,51% στα 99,55 δολάρια το βαρέλι, ενώ το brent έχει ξεπεράσει τα 105 (105,5) δολάρια το βαρέλι καταγράφοντας αύξηση 1,19%.

«Ανθρωπιστική κρίση»

Την ίδια στιγμή, αξιωματούχος του ΟΗΕ προειδοποιεί για «τεράστια ανθρωπιστική κρίση» εάν η σύγκρουση ΗΠΑ - Ιράν συνεχιστεί και το στενό παραμείνει κλειστό.



Δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν την πείνα και τη λιμοκτονία εάν δεν επιτραπεί σύντομα η διέλευση λιπασμάτων από το στενό παραμείνει κλειστό, προειδοποίησε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ο επικεφαλής μιας ομάδας εργασίας του ΟΗΕ που στοχεύει στην αποτροπή μιας επικείμενης ανθρωπιστικής κρίσης.

Περίπου το ένα τρίτο των λιπασμάτων παγκοσμίως περνάει κανονικά από την πλωτή οδό στον Κόλπο.

«Έχουμε μερικές εβδομάδες μπροστά μας για να αποτρέψουμε αυτό που πιθανότατα θα είναι μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση», δήλωσε στο AFP ο Ζορζ Μορέιρα ντα Σίλβα, εκτελεστικός διευθυντής του Γραφείου Υπηρεσιών Έργων του ΟΗΕ (UNOPS) και επικεφαλής της ομάδας εργασίας.

«Μπορεί να γίνουμε μάρτυρες μιας κρίσης που θα αναγκάσει 45 εκατομμύρια ακόμη ανθρώπους να λιμοκτονήσουν» τόνισε.

Πηγή: skai.gr

