Ισχυρές ανοδικές τάσεις επικράτησαν στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να επανέρχεται πάνω από το ψυχολογικό φράγμα των 2.000 μονάδων και να υπερβαίνει στο κλείσιμο και τα επίπεδα των 2.020 μονάδων.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της ΔΕΗ, της Πειραιώς, της Elvalhalcor, των ΕΛΠΕ και της Viohalco.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.023,80 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,43%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.027,92 μονάδες (+1,64%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 229,49 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 37.528.187 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,53%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,58%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΔΕΗ (+4,04%), της Elvalhalcor (+3,44%), της Πειραιώς (+3,43%), των ΕΛΠΕ (+3,34%), της Viohalco (+3,18%), της Εθνικής (+2,75%) και της Alpha Bank (+2,62%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Aktor (-2,73%), του ΟΠΑΠ (-1,56%), της ΕΥΔΑΠ (-1,01%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,60%).

Η μετοχή του ΟΠΑΠ διαπραγματεύτηκε χωρίς το δικαίωμα στο προσωρινό μέρισμα ύψους 0,50 ευρώ ανά μετοχή.

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 12.355.238 και 6.252.231 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 43,42 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 40,62 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 81 μετοχές, 35 πτωτικά και 13 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Foodlink (+8,91%) και Doppler (+4,86%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ιντερτέκ (-2,96%) και Τζιρακιάν (-2,91%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 8,1800 -2,73%

ΚΥΠΡΟΥ: 8,0000 +0,25%

METLEN: 44,4200 +0,95%

OPTIMA: 8,0500 +0,12%

ΤΙΤΑΝ: 39,0500 +0,39%

ALPHA BANK: 3,4890 +2,62%

AEGEAN AIRLINES: 13,4000 +1,67%

VIOHALCO: 8,7600 +3,18%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 23,0400 -0,60%

ΔΑΑ: 10,2100 +1,90%

ΔΕΗ: 15,7000 +4,04%

COCA COLA HBC: 39,2400 +0,51%

ΕΛΠΕ: 7,8950 +3,34%

ELVALHALCOR: 3,3100 +3,44%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,0950 +2,75%

ΕΥΔΑΠ: 6,8700 -1,01%

EUROBANK: 3,2900 +0,89%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,4000 αμετάβλητη

MOTOR OIL: 26,6000 +2,23%

JUMBO: 28,2000 +2,40%

ΟΛΠ: 43,4500 +1,05%

ΟΠΑΠ: 17,6700 -1,56%

ΟΤΕ: 16,2800 -0,18%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,0040 +3,43%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,6400 +0,16%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

