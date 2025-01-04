ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε χθες Παρασκευή το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ολοκληρώνοντας μια εβδομάδα με μειωμένο όγκο συναλλαγών λόγω της εορταστικής περιόδου.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 339,86 μονάδων (+0,80%), στις 42.732,13 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 340,88 μονάδων (+1,77%), στις 19.621,68 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 73,92 μονάδων (+1,26%), στις 5.942,47 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

