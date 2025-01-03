Χρηματιστήριο

Με κέρδη 0,40% ή 5,85 μονάδων έκλεισε τη σημερινή συνεδρίαση στις 1.486,83 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χ.Α.

Συνολικά κινήθηκαν 119 τίτλοι εκ των οποίων οι 60 ανοδικά, οι 38 πτωτικά ενώ 21 έκλεισαν αμετάβλητοι έναντι του επιπέδου στο οποίο είχε διαμορφωθεί η τιμή τους κατά την προηγούμενη συνεδρίαση.

Η αξία συναλλαγών ανήλθε στα 83.139.049,47 ευρώ επί 24.033.024 τεμαχίων μετοχών που άλλαξαν χέρια.

Εκ των κυριοτέρων χρηματιστηριακών δεικτών ο "βαρύς" FTSE της υψηλής κεφαλαιοποιήσεως έκλεισε με κέρδη 0,49%, ο FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποιήσεως εμφάνισε θετικότερες επιδόσεις τερματίζοντας τη συνεδρίαση με κέρδη 0,71% και ο FTSE ΧΑ Δείκτης Αγοράς έκλεισε με κέρδη 0,54%. Τέλος, ο Δείκτης ATHEX ESG τερμάτισε τη συνεδρίαση με κέρδη 0,52%.

Εκ των επιμέρους τίτλων, τα υψηλότερα ποσοστιαία κέρδη σημείωση η μετοχή της CPI με άνοδο 14,7%, την οποία ακολούθησε η μετοχή της Τράστορ με άνοδο 9,82% και της Λανακάμ με 8,33%.

Στον αντίποδα βρέθηκε η μετοχή της MED με απώλειες -5,17%, ενώ ακολούθησε της ALPHA REAL ESTATE SERVICES με απώλειες -4,88% και της Κλωστ. Ναυπάκτου με -4,83%

Την υψηλότερη αξία συναλλαγών σημείωσε η μετοχή της Τρ. Πειραιώς με 11.887.420 ευρώ, ενώ ακολούθησαν η Eurobank με 10.585.722 ευρώ και η Alpha Bank με 9.193.801 ευρώ.

