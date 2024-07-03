ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε χθες Τρίτη το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq σκαρφάλωσαν σε ιστορικά υψηλά, στον απόηχο ελπιδοφόρων δηλώσεων του επικεφαλής της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) Τζερόμ Πάουελ σχετικά με την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 162,33 μονάδων (+0,41%), στις 39.331,85 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 149,46 μονάδων (+0,84%), στις 18.028,76 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 33,92 μονάδων (+0,62%), στις 5.509,01 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

