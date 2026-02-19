ΗΠΑ: Σε υψηλό εξαμήνου το αμερικανικό αργό, λόγω του φόβου μιας επέμβασης στο Ιράν

Η τιμή του αμερικανικού αργού έφτασε σήμερα σε υψηλό έξι μηνών, καθώς η αγορά φαίνεται να φοβάται τον κίνδυνο μιας αμερικανικής επέμβασης στο Ιράν, λόγω του ολοένα και πιο επιθετικού λεκτικού μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης και της μαζικής ανάπτυξης ισχυρών στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στην περιοχή του Κόλπου.

Γύρω στις 15.45 (ώρα Ελλάδας) η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου WTI κυμαινόταν στα 66,62 δολάρια, με αύξηση +2,19%. Νωρίτερα, είχε φτάσει και τα 66,71 δολάρια, την υψηλότερη τιμή από τον περασμένο Αύγουστο. Το πετρέλαιο Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας έφτασε τα 71,76 δολάρια το βαρέλι, με αύξηση 2%.

