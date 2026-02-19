Το Πεκίνο εκμεταλλεύεται την αβεβαιότητα που δημιούργησαν οι δασμοί του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Trump), επιδιώκοντας να επεκτείνει την εμπορική σχέση της Κίνας με τα μεγαλύτερα οικονομικά μπλοκ του πλανήτη, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Αφρικής και των κρατών του Κόλπου, σύμφωνα με έρευνα του Reuters.

Η προσπάθεια περιλαμβάνει επιτάχυνση των ενεργειών για την ολοκλήρωση συνολικά περίπου 20 εμπορικών συμφωνιών, πολλές από τις οποίες βρίσκονται στα σκαριά εδώ και χρόνια.

Μια ανασκόπηση του Reuters σε 100 κινεζικά άρθρα γραμμένα από το 2017, αποκαλύπτει μια συστηματική προσπάθεια των συμβούλων πολιτικής της Κίνας να «αντιστρέψουν μηχανικά» την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ και να εξουδετερώσουν τη στρατηγική περιορισμού της Ουάσινγκτον.

Η Κίνα θέτει τώρα αυτό το σχέδιο σε εφαρμογή. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε με τον Καναδά κατά τη συνάντηση του πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνι με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ τον Ιανουάριο στο Πεκίνο -η οποία μειώνει δραστικά τους δασμούς στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα- ήταν η πρώτη από πολλές που στοχεύουν στη μείωση της αμερικανικής επιρροής, σύμφωνα με Κινέζους αξιωματούχους και διπλωμάτες.

«Μην διακόπτεις τον αντίπαλό σου όταν κάνει λάθος», σημείωσε χαρακτηριστικά ένας Κινέζος αξιωματούχος για την ανατρεπτική εμπορική ατζέντα του Τραμπ.

Μακροπρόθεσμη κυριαρχία

Η ανασκόπηση, βασισμένη σε περισσότερα από 2.000 έγγραφα εμπορικής στρατηγικής που έχουν εγκριθεί από την Chinese Academy of Social Sciences και το Peking University -φορείς που συμβουλεύουν την ανώτατη ηγεσία- δείχνει ότι η ηγεσία του Πεκίνου αποδέχεται σε γενικές γραμμές πως οι επώδυνες διαρθρωτικές αλλαγές είναι ένα τίμημα που αξίζει να πληρωθεί για τη μακροπρόθεσμη κυριαρχία της Κίνας στο παγκόσμιο εμπόριο.

Αν πετύχει, το Πεκίνο θα μπορούσε να ανατρέψει την αμερικανική εμπορική πολιτική, τοποθετώντας την Κίνα στο επίκεντρο μιας νέας τάξης διαμορφωμένης από την ίδια, δήλωσαν δύο δυτικοί διπλωμάτες.

«Οι Κινέζοι έχουν τώρα μια χρυσή ευκαιρία», δήλωσε η Alicia Garcia Herrero, ανώτερη ερευνήτρια στο think tank Bruegel.

Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας δεν απάντησε σε αίτημα σχολιασμού σχετικά με τη στρατηγική του Πεκίνου.

Χτίζει συμμαχίες

Η μετατόπιση του τόνου της Κίνας αντανακλά τους υπολογισμούς της. Πριν από έναν χρόνο, το Πεκίνο επικαλούνταν τον Mάο Τσετούνγκ και την ικανότητά του να αποκρούσει τη Δύση στον Πόλεμο της Κορέας με πολεμική προπαγάνδα.

Τώρα, καθώς η Κίνα ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Τραμπ τον Απρίλιο, οι διπλωμάτες της περιοδεύουν ανά τον κόσμο προτρέποντας τους εμπορικούς εταίρους να ενωθούν μαζί της στην υπεράσπιση της πολυμέρειας και του ανοικτού εμπορίου.

Τον Ιανουάριο, η Κίνα έστειλε τον κορυφαίο διπλωμάτη της στο μικρό Λεσότο -το οποίο ο Τραμπ είχε αρχικά πλήξει με δασμό 50%- για να υποσχεθεί αναπτυξιακή συνεργασία. Το Σάββατο, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Κίνα θα εφαρμόσει μηδενικούς δασμούς στις εισαγωγές από 53 αφρικανικές χώρες.

