ΗΠΑ: «Οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί για τις Big Tech κοστίζουν πολύ στην ΕΕ»

Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λούτνικ, υποστήριξε την Τετάρτη ότι οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους κολοσσούς της αμερικανικής τεχνολογίας βλάπτουν το οικονομικό μπλοκ.

«Νομίζω ότι οι κανονισμοί τους τούς κοστίζουν πολύ», δήλωσε ο Λούτνικ σε συνέντευξή του στο δίκτυο CNBC.

Ο Λούτνικ ξεκαθάρισε την περασμένη εβδομάδα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καταστήσει τη ρύθμιση του τεχνολογικού τομέα πιο «ισορροπημένη» σε αντάλλαγμα για τη μείωση των αμερικανικών δασμών στις εισαγωγές ευρωπαϊκού χάλυβα και αλουμινίου.

Πηγή: skai.gr

