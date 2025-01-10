Με κέρδη 1,14% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, με την αγορά να υπερβαίνει τα επίπεδα των 1.500 μονάδων και να καταγράφει την Πέμπτη νέα υψηλά 14 ετών και με την ανοδική κίνηση των πρώτων συνεδριάσεων του 2025 να «λύνει» τον «γόρδιο δεσμό» της πολύμηνης συσσώρευσης.

Σύμφωνα με τους περισσότερους αναλυτές, το Ελληνικό Χρηματιστήριο έχει τις προϋποθέσεις να καταγράψει και 5η συνεχόμενη ανοδική χρονιά, στηριζόμενο στο αφήγημα της συνέχισης της μεγέθυνσης του ΑΕΠ, στη βελτίωση των κρίσιμων δεικτών που παρακολουθούν οι Διεθνείς Οίκοι, προσβλέποντας σε περαιτέρω αναβάθμιση από τους Οίκους αξιολόγησης.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος την εβδομάδα αυτή βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές, με τον τραπεζικό δείκτη να καταγράφει εβδομαδιαία κέρδη άνω του 3%.

Οι ελληνικές τράπεζες θα συνεχίσουν να εμφανίζουν ανάπτυξη υψηλότερη σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους στην Ευρώπη το 2025, εκτιμά η Bank of America, καθώς η ισχυρή αύξηση των δανείων είναι το βασικό σημείο που τις διαφοροποιεί και την χαρακτηρίζει ως «φωτεινό σημείο» στην Ευρώπη.

Με την ευαισθησία του κλάδου στα επιτόκια να έχει προεξοφληθεί από την αγορά και τις μερισματικές αποδόσεις να είναι από τις καλύτερες στην περιοχή EEMEA(Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική), ο επενδυτικός οίκος δίνει σύσταση αγοράς για τη Eurobank, την Πειραιώς και την Alpha Bank και μάλιστα συγκαταλέγει τη Eurobank στα τραπεζικά top picks.

Η τιμή-στόχος για την Eurobank τίθεται στα 3,1 ευρώ (κλείσιμο 2,3430 ευρώ), για την Πειραιώς στα 5,3 ευρώ (κλείσιμο 4,19 ευρώ) και για την Alpha στα 2,06 ευρώ (κλείσιμο 1,7180 ευρώ)

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 1.503,73 μονάδες, έναντι 1.486,83 μονάδες της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 1,14%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 2,32%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 1,19% και από τις αρχές του 2025 ενισχύεται σε ποσοστό 2,58%.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία άνοδο 1,13%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο 3,75%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 3,44%, ενώ από τις αρχές του 2025 σημειώνει κέρδη 5,78%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος διαμορφώθηκε στα 609,454 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 152,364 εκατ. ευρώ.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα κατά 1,253 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 105,826 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει αύξηση κατά 2,681 δισ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

