Με ήπια πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος, με τους επενδυτές να προχωρούν σε κατοχύρωση βραχυχρονίων κερδών, με την αγορά όμως να κρατά τις 1.500 μονάδες.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.503,73 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,48%.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο 1,14%, ενώ από τις αρχές του 2025 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 2,32%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 127,48 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 32.164.268 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,50%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 1,14%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Τιτάν (+1,39%), της Jumbo(+0,78%), της Σαράντης (+0,55%) και της Motor Oil (+0,47%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-3,80%), της Lamda Development (-2,04%), του ΟΤΕ (-1,79%) και της Coca Cola HBC (-1,37%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 9.951.566 και 4.435.289 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 21,34 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 17,27 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 38 μετοχές, 65 πτωτικά και 22 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις +9,33% και ΟΛΘ +8,64%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος -6,25% και Elvalhalcor -3,80%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

OPTIMA: 12,8000 +0,31%

ΤΙΤΑΝ: 40,2000 +1,39%

ALPHA BANK: 1,7180 -0,29%

AEGEAN AIRLINES: 10,3700 -0,10%

VIOHALCO: 5,8000 -1,19%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,4800 -0,54%

ΔΑΑ: 8,2200 -0,10%

ΔΕΗ: 12,5100 -1,26%

COCA COLA HBC:33,1200 -1,37%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,1900 -1,35%

ΕΛΠΕ: 7,6000 -1,30%

ELVALHALCOR: 2,1500 -3,80%

ΕΘΝΙΚΗ: 8,0500 +0,02%

ΕΥΔΑΠ: 5,9000 -0,34%

EUROBANK: 2,3430 -0,59%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,2200 -2,04%

MOTOR OIL: 21,3000 +0,47%

JUMBO: 5,7000 +0,78%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:33,8800 -0,88%

ΟΛΠ:30,2000 -0,17%

ΟΠΑΠ: 15,5600 -0,89%

ΟΤΕ: 14,8300 -1,79%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 4,1900 -0,12%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,9600 +0,55%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:20,0400 αμετάβλητη

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

