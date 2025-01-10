Με ήπια πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος, με τους επενδυτές να προχωρούν σε κατοχύρωση βραχυχρονίων κερδών, με την αγορά όμως να κρατά τις 1.500 μονάδες.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.503,73 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,48%.
Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο 1,14%, ενώ από τις αρχές του 2025 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 2,32%.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 127,48 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 32.164.268 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,50%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 1,14%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Τιτάν (+1,39%), της Jumbo(+0,78%), της Σαράντης (+0,55%) και της Motor Oil (+0,47%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-3,80%), της Lamda Development (-2,04%), του ΟΤΕ (-1,79%) και της Coca Cola HBC (-1,37%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 9.951.566 και 4.435.289 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 21,34 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 17,27 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 38 μετοχές, 65 πτωτικά και 22 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις +9,33% και ΟΛΘ +8,64%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος -6,25% και Elvalhalcor -3,80%.
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
OPTIMA: 12,8000 +0,31%
ΤΙΤΑΝ: 40,2000 +1,39%
ALPHA BANK: 1,7180 -0,29%
AEGEAN AIRLINES: 10,3700 -0,10%
VIOHALCO: 5,8000 -1,19%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,4800 -0,54%
ΔΑΑ: 8,2200 -0,10%
ΔΕΗ: 12,5100 -1,26%
COCA COLA HBC:33,1200 -1,37%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,1900 -1,35%
ΕΛΠΕ: 7,6000 -1,30%
ELVALHALCOR: 2,1500 -3,80%
ΕΘΝΙΚΗ: 8,0500 +0,02%
ΕΥΔΑΠ: 5,9000 -0,34%
EUROBANK: 2,3430 -0,59%
LAMDA DEVELOPMENT: 7,2200 -2,04%
MOTOR OIL: 21,3000 +0,47%
JUMBO: 5,7000 +0,78%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:33,8800 -0,88%
ΟΛΠ:30,2000 -0,17%
ΟΠΑΠ: 15,5600 -0,89%
ΟΤΕ: 14,8300 -1,79%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 4,1900 -0,12%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,9600 +0,55%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:20,0400 αμετάβλητη
