Χρηματιστήριο Αθηνών: Έκλεισε με ήπια πτώση 0,48% - Κράτησε τις 1.500 μονάδες

Με ήπια πτώση έκλεισε το χρηματιστήριο, με τους επενδυτές να προχωρούν σε κατοχύρωση βραχυχρονίων κερδών, με την αγορά όμως να κρατά τις 1.500 μονάδες.

Με ήπια πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος, με τους επενδυτές να προχωρούν σε κατοχύρωση βραχυχρονίων κερδών, με την αγορά όμως να κρατά τις 1.500 μονάδες.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.503,73 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,48%.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο 1,14%, ενώ από τις αρχές του 2025 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 2,32%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 127,48 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 32.164.268 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,50%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 1,14%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Τιτάν (+1,39%), της Jumbo(+0,78%), της Σαράντης (+0,55%) και της Motor Oil (+0,47%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-3,80%), της Lamda Development (-2,04%), του ΟΤΕ (-1,79%) και της Coca Cola HBC (-1,37%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 9.951.566 και 4.435.289 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 21,34 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 17,27 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 38 μετοχές, 65 πτωτικά και 22 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις +9,33% και ΟΛΘ +8,64%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος -6,25% και Elvalhalcor -3,80%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

OPTIMA: 12,8000 +0,31%

ΤΙΤΑΝ: 40,2000 +1,39%

ALPHA BANK: 1,7180 -0,29%

AEGEAN AIRLINES: 10,3700 -0,10%

VIOHALCO: 5,8000 -1,19%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,4800 -0,54%

ΔΑΑ: 8,2200 -0,10%

ΔΕΗ: 12,5100 -1,26%

COCA COLA HBC:33,1200 -1,37%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,1900 -1,35%

ΕΛΠΕ: 7,6000 -1,30%

ELVALHALCOR: 2,1500 -3,80%

ΕΘΝΙΚΗ: 8,0500 +0,02%

ΕΥΔΑΠ: 5,9000 -0,34%

EUROBANK: 2,3430 -0,59%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,2200 -2,04%

MOTOR OIL: 21,3000 +0,47%

JUMBO: 5,7000 +0,78%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:33,8800 -0,88%

ΟΛΠ:30,2000 -0,17%

ΟΠΑΠ: 15,5600 -0,89%

ΟΤΕ: 14,8300 -1,79%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 4,1900 -0,12%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,9600 +0,55%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:20,0400 αμετάβλητη

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

