Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Πλαφόν στα υπερέσοδα εταιρειών ηλεκτροπαραγωγής - Θα φέρει 140 δισ. ευρώ - Live

«Ο Πούτιν θα αποτύχει, η Ευρώπη και οι αξίες μας θα επικρατήσουν» δήλωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτορπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά την ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης.

Μεταξύ των προτάσεων που παρουσιάζει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, είναι και το πλαφόν στα υπερέσοδα εταιρειών ηλεκτροπαραγωγής, που θα αποφέρουν 140 δισ. ευρώ.

Ντυμένη με τα χρώματα της σημαίας της Ουκρανίας, με κίτρινο σακάκι και μπλε μπλούζα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ξεκίνησε την ομιλία της αναφερόμενη στο «βάναυσο» πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, λέγοντας ότι δεν είναι απλώς ένας πόλεμος κατά της Ουκρανίας, αλλά ένας πόλεμος που εξαπέλυσε η Ρωσία κατά του κοινού μας μέλλοντος και μια αντιπαράθεση μεταξύ απολυταρχίας και δημοκρατίας.

«Η αλληλεγγύη της ΕΕ προς την Ουκρανία παραμένει ακλόνητη», πρόσθεσε η φον ντερ Λάιεν, σημειώνοντας ότι από την πρώτη ημέρα του πολέμου η ΕΕ στάθηκε στο πλευρό της χώρας αυτής με όπλα, με κονδύλια, δείχνοντας φιλοξενία στους πρόσφυγες, αλλά και με τις αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας που έχουν επιβληθεί ποτέ.

Η φον ντέρ Λάιεν τόνισε ότι ένα μεγάλο μερίδιο της ρωσικής οικονομίας έχει αποκοπεί από τις χρηματοοικονομικές αγορές, ενώ η ρωσική βιομηχανία βρίσκεται σε διάλυση. Τόνισε, επίσης, ότι το Κρεμλίνο είναι αυτό που έφερε στο επίπεδο της καταστροφής τη ρωσική οικονομία και πρόσθεσε: «Οι κυρώσεις μας θα παραμείνουν, θα δείξουμε αποφασιστικότητα και όχι διάθεση συνδιαλλαγής».

«Σήμερα η τόλμη έχει ένα όνομα. Το όνομα αυτό είναι Ουκρανία. Η τόλμη έχει ένα πρόσωπο: των ανδρών και γυναικών που αντιστέκονται στη ρωσική εισβολή», ανέφερε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Παράλληλα συνεχάρη την πρώτη κυρία της Ουκρανίας Ολένα Ζελένσκι, η οποία ήταν παρούσα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για το θάρρος της ίδιας και του συζύγου της που εμψυχώνουν έναν ολόκληρο λαό. «Δώσατε φωνή στο λαό σας στο παγκόσμιο προσκήνιο και δώσατε ελπίδα σε όλους μας. Ζήτω η Ουκρανία!», τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Συνεχίζοντας τόνισε ότι η οικονομική υποστήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία θα συνεχιστεί. Όπως είπε, η ΕΕ θα δώσει 100 εκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσει την ανοικοδόμηση των σχολείων στην Ουκρανία, ενώ τόνισε ότι η Επιτροπή θα εργαστεί για να αποκτήσει η Ουκρανία άμεσα πρόσβαση στην ενιαία αγορά της ΕΕ. Ανακοίνωσε, επίσης, ότι θα ταξιδέψει αύριο στο Κίεβο για να συνομιλήσει με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Millions of Europeans need support to pay their energy bills.



Some companies produce electricity at low cost and make great margins.⁰

We propose a cap on their revenues that will raise more than €140 billion.



And we will deeply reform our electricity market. pic.twitter.com/qDRzlh18nT