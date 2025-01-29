Οι αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) αναμένεται να διατηρήσουν αμετάβλητα τα επιτόκια σήμερα, δίνοντας στον εαυτό τους περισσότερο χρόνο για να μειώσουν τον πληθωρισμό και να εκτιμήσουν πώς οι πολιτικές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα επηρεάσουν την οικονομία, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Η παύση των μειώσεων των επιτοκίων θα έρθει μετά από τρεις συνεχόμενες μειώσεις από τον Σεπτέμβριο, με τα επιτόκια να μειώνονται συνολικά κατά μία ολόκληρη ποσοστιαία μονάδα, με το εύρος τους να κυμαίνεται πλέον στο επίπεδο του 4,25% έως 4,5%.

Αρκετοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι αναμένουν λιγότερες μειώσεις επιτοκίων φέτος, μετά τα στοιχεία που δείχνουν ότι η αμερικανική οικονομία βρίσκεται σε στέρεο έδαφος και ότι ο πληθωρισμός είναι πιο ανθεκτικός από ό,τι αναμενόταν. Τα στοιχεία του Δεκεμβρίου για τον προτιμώμενο δείκτη πληθωρισμού της Fed, τον δείκτη τιμών των προσωπικών καταναλωτικών δαπανών, αναμένεται να ανακοινωθούν την Παρασκευή.

Στις δηλώσεις του μετά την ανακοίνωση της Fed, ο πρόεδρος της τράπεζας Τζερόμ Πάουελ είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα πιεστεί από τους δημοσιογράφους για το πώς ο ίδιος και οι συνάδελφοί του συνυπολογίζουν τις πολιτικές και τα προτεινόμενα σχέδια του Τραμπ στις προοπτικές τους για την οικονομία. Οι αξιωματούχοι της Fed δεν πρόκειται να δημοσιεύσουν επικαιροποιημένες προβλέψεις μέχρι τη συνεδρίαση πολιτικής του Μαρτίου.

Όμως, τα πρακτικά της συνεδρίασης του Δεκεμβρίου έδειξαν ότι «αρκετοί» συμμετέχοντες συμπεριέλαβαν στις οικονομικές τους προβλέψεις υποθέσεις για τα πιθανά σχέδια του Τραμπ και «σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες» δήλωσαν ότι οι ανοδικοί κίνδυνοι για τον πληθωρισμό έχουν αυξηθεί.

Πολιτική πίεση

Ο Πάουελ μπορεί επίσης να κληθεί να απαντήσει στις τελευταίες αιχμές του Τραμπ κατά της κεντρικής τράπεζας.

«Νομίζω ότι γνωρίζω τα επιτόκια πολύ καλύτερα από αυτούς και νομίζω ότι τα γνωρίζω σίγουρα πολύ καλύτερα από αυτόν που είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνος για τη λήψη αυτής της απόφασης», δήλωσε ο Τραμπ στις 23 Ιανουαρίου, σε μια προφανή αναφορά στον Πάουελ.

Ο Πάουελ έχει στο παρελθόν αντικρούσει ή αγνοήσει τις δηλώσεις του Τραμπ σχετικά με τη νομισματική πολιτική, αλλά τα σχόλια αυτά, που έρχονται την πρώτη εβδομάδα της επιστροφής του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, υποδηλώνουν ότι ο επικεφαλής της Fed θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπος με μεγαλύτερη πίεση από ποτέ άλλοτε από τη νέα κυβέρνηση.

«Η Fed πιθανότατα θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις προσπάθειες του Τραμπ να επηρεάσει τη νομισματική πολιτική, τόσο μέσω διορισμών όσο και ενδεχομένως μέσω άλλων προσπαθειών να ασκήσει μεγαλύτερη επιρροή στον θεσμό», ανέφερε ο Μάικλ Φερόλι, επικεφαλής οικονομολόγος της JPMorgan Chase & Co. στις ΗΠΑ. Ο ίδιος προέβλεψε ότι η συνεδρίαση αυτής της εβδομάδας θα είναι «μια βαρετή αρχή σε μια ταραχώδη χρονιά για τη Fed».

