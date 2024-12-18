Renault: Κατ’ αρχήν ανοιχτή στις συνομιλίες συγχώνευσης της Nissan με τη Honda

Η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία Renault, ο μεγαλύτερος μέτοχος της Nissan Motor, είναι κατ' αρχήν ανοιχτή στην πρόθεση της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας για συνομιλίες συγχώνευσης με τη Honda Motor, δήλωσαν στο Reuters δύο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.



Οι πηγές, οι οποίες αρνήθηκαν να κατονομαστούν λόγω εμπιστευτικότητας, δήλωσαν ότι η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία θα εξετάσει όλες τις συνέπειες μιας συγχώνευσης για να διασφαλίσει ότι προστατεύονται τα δικά της συμφέροντα.



Οι ιαπωνικοί γίγαντες της αυτοκινητοβιομηχανίας Honda και Nissan βρίσκονται σε συζητήσεις για τη δημιουργία μιας εταιρείας συμμετοχών, σύμφωνα με άτομο με γνώση του θέματος, μια κίνηση που θα μπορούσε να τους βοηθήσει να μοιραστούν περισσότερους πόρους για να αντιμετωπίσουν τον σκληρό ανταγωνισμό.



«Κατ' αρχήν, ο Όμιλος Renault υποστηρίζει τις προσπάθειες της Nissan να αποκαταστήσει την επιχειρηματική κατάσταση», δήλωσε ο εκπρόσωπος της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας την Τετάρτη, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει τις τρέχουσες συνομιλίες για τη συγχώνευση.



Οι συνομιλίες, που αναφέρθηκαν για πρώτη φορά από την ιαπωνική εφημερίδα Nikkei, θα επιτρέψουν στη Honda και τη Nissan να συνεργαστούν στενότερα στον τομέα της τεχνολογίας και να ανταγωνιστούν καλύτερα άλλες εταιρείες σε ό,τι αφορά την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς τα μερίδια στην αγορά μειώνονται.

Σημειώνεται ότι η Nissan τον περασμένο μήνα ανακοίνωσε ένα σχέδιο εξοικονόμησης ύψους 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων που περιλαμβάνει περικοπή 9.000 θέσεων εργασίας και 20% της παγκόσμιας παραγωγικής της ικανότητας, καθώς η πτώση των πωλήσεων στην Κίνα και τις ΗΠΑ οδήγησε σε βουτιά 85% στα κέρδη της το β΄τρίμηνο του έτους.

