Η παγκόσμια οικονομία έχει αποδειχθεί πιο ανθεκτική από το αναμενόμενο παρά τις οξείες πιέσεις από πολλαπλά σοκ, δήλωσε την Τετάρτη η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, προβλέποντας μόνο μια μικρή επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης φέτος και το 2026.

Η Διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, δήλωσε ότι η οικονομία των ΗΠΑ απέφυγε μια ύφεση που φοβόντουσαν πολλοί ειδικοί μόλις πριν από έξι μήνες. Η οικονομία των ΗΠΑ και πολλές άλλες άντεξαν, χάρη σε καλύτερες πολιτικές, έναν πιο προσαρμόσιμο ιδιωτικό τομέα, λιγότερο αυστηρούς δασμούς εισαγωγών από ό,τι φοβόντουσαν - τουλάχιστον προς το παρόν - και υποστηρικτικές οικονομικές συνθήκες, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε σε εκδήλωση στο Ινστιτούτο Μίλκεν στην Ουάσινγκτον.

«Βλέπουμε την παγκόσμια ανάπτυξη να επιβραδύνεται ελαφρώς μόνο φέτος και του χρόνου. Όλα τα σημάδια δείχνουν μια παγκόσμια οικονομία που έχει γενικά αντέξει τις οξείες πιέσεις από πολλαπλά σοκ», δήλωσε η Γκεοργκίεβα σε μια προεπισκόπηση των επερχόμενων Παγκόσμιων Οικονομικών Προοπτικών του ΔΝΤ.

Τον Ιούλιο, το ΔΝΤ αύξησε την πρόβλεψή του για την παγκόσμια ανάπτυξη κατά 0,2 της ποσοστιαίας μονάδας στο 3,0% για το 2025 και κατά 0,1 της ποσοστιαίας μονάδας στο 3,1% για το 2026.

Η παγκόσμια οικονομία τα πάει «καλύτερα από ό,τι φοβόταν, αλλά χειρότερα από ό,τι χρειαζόταν», δήλωσε η Γκεοργκίεβα, σημειώνοντας ότι το ΔΝΤ προέβλεπε παγκόσμια ανάπτυξη περίπου 3% μεσοπρόθεσμα, πολύ κάτω από την πρόβλεψη του 3,7% πριν από την πανδημία Covid-19.

Η Γκεοργκίεβα επικαλέστηκε βαθιά υποβόσκοντα ρεύματα περιθωριοποίησης, δυσαρέσκειας και δυσκολιών σε όλο τον κόσμο και είπε ότι η παγκόσμια οικονομία αντιμετωπίζει μια σειρά από κινδύνους.

Η αβεβαιότητα βρίσκεται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα και συνεχίζει να αυξάνεται, ενώ η ζήτηση για χρυσό - ένα παραδοσιακό ασφαλές καταφύγιο για τους επενδυτές - αυξάνεται, δήλωσε η Γκεοργκίεβα, προσθέτοντας ότι τα αποθέματα νομισματικού χρυσού ξεπερνούν πλέον το 20% των επίσημων παγκόσμιων αποθεμάτων.

«Δέστε τις ζώνες σας», είπε η Γκεοργκίεβα, προσθέτοντας, «Η αβεβαιότητα είναι η νέα κανονικότητα και ήρθε για να μείνει».

Προειδοποιεί για τα επίπεδα χρέους

Ο επικεφαλής του ΔΝΤ προέτρεψε τις χώρες να ενισχύσουν διαρκώς την ανάπτυξη ενισχύοντας την παραγωγικότητα του ιδιωτικού τομέα, ενοποιώντας τις δημοσιονομικές δαπάνες και αντιμετωπίζοντας τις υπερβολικές ανισορροπίες, επιτρέποντάς τους να ανοικοδομήσουν τα αποθέματά τους για να προετοιμαστούν για την επόμενη κρίση.

Το παγκόσμιο δημόσιο χρέος αναμένεται να υπερβεί το 100% του ΑΕΠ έως το 2029, δήλωσε η Γκεοργκίεβα.

Στην Ασία, οι χώρες πρέπει να εμβαθύνουν το εμπόριο και να πραγματοποιήσουν μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση του τομέα των υπηρεσιών, δήλωσε η Γκεοργκίεβα. Μια προσπάθεια για τη μείωση των μη δασμολογικών φραγμών και την ενίσχυση της περιφερειακής ολοκλήρωσης θα μπορούσε να αυξήσει το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά 1,8% μακροπρόθεσμα.

Στην Υποσαχάρια Αφρική, οι φιλικές προς τις επιχειρήσεις μεταρρυθμίσεις θα μπορούσαν να ενισχύσουν το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ της μέσης αφρικανικής χώρας κατά περισσότερο από 10%. Η Ευρώπη θα πρέπει να προχωρήσει στην οικοδόμηση μιας ενιαίας αγοράς, η οποία θα μπορούσε να τη βοηθήσει να καλύψει τον δυναμισμό του ιδιωτικού τομέα των ΗΠΑ, είπε.

Οι ΗΠΑ θα πρέπει να αναλάβουν «διαρκή δράση» για να μειώσουν το ομοσπονδιακό χρέος τους, καθώς ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ βρίσκεται σε τροχιά υπέρβασης του ιστορικού υψηλότερου επιπέδου μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δήλωσε η Γκεοργκίεβα. Θα πρέπει επίσης να εργαστούν για την ενίσχυση της αποταμίευσης των νοικοκυριών, όπως μέσω ευνοϊκής μεταχείρισης των συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεων.

Η Κίνα έχει επίσης δουλειά να κάνει, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης των δημοσιονομικών δαπανών για τα δίχτυα κοινωνικής ασφάλειας και την εκκαθάριση του τομέα των ακινήτων, ενώ παράλληλα θα μειώσει τις δαπάνες για πρωτοβουλίες βιομηχανικής πολιτικής, είπε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.