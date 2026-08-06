Της Δώρας Αντωνίου

Δύο χρόνια μετά το «βραχυκύκλωμα» στην πορεία των εργασιών για την ηλεκτρική σύνδεση Ελλάδας - Κύπρου, η Αθήνα προσδοκά ότι η υπογραφή της συμφωνίας, χθες, που καθιστά τον γαλλικό επενδυτικό όμιλο Meridiam πλειοψηφικό μέτοχο στο έργο του GSI (Great Sea Interconnector ), θα λειτουργήσει καταλυτικά στην άρση των εμποδίων για την ολοκλήρωση της σύνδεσης. Για να φτάσουμε στις χθεσινές υπογραφές, απαιτήθηκε εντατικός κύκλος διαπραγματεύσεων με τη γαλλική πλευρά και χρειάστηκε να υποχωρήσουν ανησυχίες για γεωπολιτικούς κινδύνους σε σχέση με το έργο.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτήρισε την υπογραφή της συμφωνίας «πολύ ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας, στις τεχνικές δυνατότητες του ΑΔΜΗΕ, αλλά και στη στρατηγική αξία αυτού του έργου διασύνδεσης».

«Πιστεύω όμως ότι το πιο σημαντικό μήνυμα είναι ότι ενώνουμε τις δυνάμεις μας για ένα ευρωπαϊκό έργο κοινού ενδιαφέροντος και, παράλληλα, το γεγονός αυτό συνοδεύεται από την υπογραφή μιας στρατηγικής συμφωνίας μεταξύ του ΑΔΜΗΕ, της GSI και της Nexans. Τα τρία μέρη θα συνεργαστούν από την αρχή για να επιταχύνουν την πορεία υλοποίησης του έργου, με πρώτη προτεραιότητα την ολοκλήρωση των ερευνών στον θαλάσσιο πυθμένα» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Κυβερνητικές πηγές συνοψίζουν την ουσία της χθεσινής εξέλιξης με τη φράση ότι «ουσιαστικά με τη συμφωνία ενώνουμε δυνάμεις και θωρακίζουμε την υλοποίηση του έργου». Πίσω από τη φράση αυτή κρύβεται η προσδοκία ότι η είσοδος του γαλλικού επενδυτικού ομίλου στο έργο και κατ’επέκταση το άμεσο ενδιαφέρον των Παρισίων, μπορούν να δώσουν μια νέα δυναμική και να βοηθήσουν στο να καμφθούν οι αντιδράσεις της Τουρκίας.

Άλλωστε, το έργο επί της ουσίας «πάγωσε» τον Ιούλιο του 2024, όταν η τουρκική πλευρά παρεμπόδισε τις έρευνες στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κάσου, εκδηλώνοντας έτσι την αντίθεσή της και προβάλλοντας έκτοτε την πάγια θέση ότι κανένα ενεργειακό πρότζεκτ δεν μπορεί να προχωρήσει στην ευρύτερη περιοχή χωρίς να έχει λόγο γι’αυτό και η Αγκυρα. Στην πορεία ανέκυψαν και άλλα ζητήματα, κυρίως διαφωνίες στην Κύπρο για τη σκοπιμότητα του έργου, για το κόστος, για τη χρηματοδότηση. Ωστόσο, ήταν σαφές ότι επρόκειτο για δευτερεύουσας σημασίας εμπόδια και ότι η τουρκική αντίδραση ήταν η βασική αιτία της στασιμότητας.

Ακόμα, πάντως, και για τα άλλα ζητήματα που έχουν κατά καιρούς έρθει στο προσκήνιο, υπάρχει προσδοκία ότι με τη χθεσινή συμφωνία θα διευθετηθούν. «Η συμφωνία αναμένεται να αποτελέσει καταλύτη για την επίλυση των ρυθμιστικών εκκρεμοτήτων του έργου και να συμβάλει στη μακροπρόθεσμη χρηματοδότησή του από τον τραπεζικό τομέα, ενισχύοντας την ασφάλεια και τη σταθερότητα του χρηματοδοτικού του σχήματος» επισημαίνεται από την πλευρά της κυβέρνησης. Παράλληλα, γίνεται λόγος για ωρίμανση της ηλεκτρικής σύνδεσης Κύπρου - Ισραήλ, της προέκτασης ουσιαστικά της σύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου. Όπως επισημάνθηκε χθες, «Ο ΑΔΜΗΕ, ως φορέας υλοποίησης, έχει ολοκληρώσει και θα αποστείλει μέσα στις επόμενες ημέρες στις ρυθμιστικές αρχές της Κύπρου και του Ισραήλ τη μελέτη κόστους-οφέλους, ένα σημαντικό ορόσημο για την εξέλιξη του έργου».

Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι ενισχύεται περαιτέρω ο ρόλος της Ελλάδας ως στρατηγικού ενεργειακού κόμβου διασύνδεσης των ηλεκτρικών συστημάτων της Ανατολικής Μεσογείου με την ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Μένει να φανεί, βεβαίως, πως θα λειτουργήσει στην πράξη η χθεσινή εξέλιξη και κατά πόσο θα αποδειχθεί ικανός καταλύτης για να ξεπεραστεί η τουρκική αντίδραση.

Πηγή: skai.gr

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