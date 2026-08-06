Του Χρυσόστομου Τσούφη

Η ΑΑΔΕ έθεσε σε λειτουργία την νέα εφαρμογή myAGRO μέσω της οποία θα γίνονται πλέον οι Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης καλλιεργητών και κτηνοτρόφων, εισάγοντάς τους στο νέο σύστημα χορήγησης επιδοτήσεων με την ελπίδα να σταματήσουν, ει δυνατόν, τα… παρατράγουδα των προηγούμενων ετών.



Αναγνωρίζοντας όμως η Αρχή ότι πρόκειται για ένα νέο σύστημα, με τους δικούς του κανόνες και όρους λειτουργίας, κι επειδή οι καλοί λογαριασμοί κάνουν και τους καλούς φίλους δημοσίευσε έναν οδηγό – με τη μορφή ερωταπαντήσεων – ώστε κανείς να μην μπορεί να ισχυριστεί ότι… δεν γνώριζε.



Οι δικαιούχοι έχουν διορία έως τις 16 Οκτωβρίου για να υποβάλουν την ΕΑΕ. Μετά την παρέλευση της, οι αιτήσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας όπως:

-Ο θάνατος του γεωργού

-Η μακροχρόνια ανικανότητά του προς εργασία

-Σοβαρή φυσική καταστροφή που ζημιώνει την εκμετάλλευση

-Καταστροφή κτιρίων εκτροφής λόγω ατυχήματος

-Επιζωοτία ή νόσος των φυτών

-Απαλλοτρίωση του συνόλου ή σημαντικού τμήματος της εκμετάλλευσης που δεν ήταν προβλέψιμη.



Για την επίκληση ανωτέρας βίας, το αίτημα και τα αποδεικτικά στοιχεία υποβάλλονται εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο δικαιούχος είναι σε θέση να το πράξει. Αιτήματα χωρίς συνημμένα δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτά.



Όσοι υποβάλουν ΕΑΕ έως τις 15 Σεπτεμβρίου μπορούν να πάρουν προκαταβολή έως το τέλος Οκτωβρίου. Οι υπόλοιποι θα λάβουν την προκαταβολή τους έως το τέλος Νοεμβρίου

Όσοι κάνουν αίτηση έως τις 15 Σεπτεμβρίου μπορούν να την τροποποιήσουν έως τις 10 Οκτωβρίου. Οι υπόλοιποι έως τις 10 Νοεμβρίου (για τα Οικολογικά Προγράμματα και τη Συνδεδεμένη Εισοδηματική Στήριξη έως 31 Μαρτίου 2027).



ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΑΕ

Η ΕΑΕ είναι γεωχωρική και υποβάλλεται αποκλειστικά ψηφιακά, στην εφαρμογή myAGRO της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr) της ΑΑΔΕ.



Υποβάλλεται :

-Από τον ίδιο το γεωργό απευθείας

-Από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για λογαριασμό έως 5 γεωργών χωρίς αμοιβή

-Από Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων , γεωπόνο/δασολόγο εγγεγραμμένο στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο ή λογιστή μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου



Για την υποβοήθηση του γεωργού, η ΕΑΕ προσυμπληρώνεται με τα δεδομένα της περυσινής αίτησης (εκτάσεις/καλλιέργειες) και με στοιχεία που αντλούνται μέσω διαλειτουργικότητας από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ και τρίτων φορέων (π.χ. Ε9, myDATA, ΟΠΣΚ, Κτηματολόγιο).



Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη για την ορθότητα της αίτησης βαρύνει τον ίδιο τον γεωργό.



ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΣΥΡΣΗ



Το νέο σύστημα εγκαινιάζει ένα πλέγμα προκαταρκτικών ελέγχων προκειμένου οι αιτήσεις να είναι όσο το δυνατό πλήρεις. Πρόκειται για μηχανογραφικούς ελέγχους που επαληθεύουν τα δηλούμενα δικαιώματα, αγροτεμάχια και ζωικό κεφάλαιο σε σχέση με τις βάσεις δεδομένων και το χαρτογραφικό υπόβαθρο. Τα αποτελέσματα κοινοποιούνται στον γεωργό πριν την καταληκτική ημερομηνία, ώστε να προβεί στις αναγκαίες διορθώσεις χωρίς μειώσεις.



Μετά την καταληκτική ημερομηνία μπορούν να γίνουν μόνο περιορισμένες τροποποιήσεις (για καταχώριση δικαιολογητικών, διόρθωση αποδεδειγμένων προφανών σφαλμάτων, καταχώριση συμπληρωματικών στοιχείων (χωρίς δήλωση νέων εκτάσεων ή παρεμβάσεων), τροποποίηση ψηφιοποίησης λόγω επικαιροποίησης του χαρτογραφικού υποβάθρου και υποβολή ενστάσεων επί των πληρωμών).



Δεν επιτρέπονται τροποποιήσεις ή απόσυρση της αίτησης όταν ο γεωργός έχει ενημερωθεί για επικείμενο επιτόπιο έλεγχο ή έχει λάβει γνώση περίπτωσης μη συμμόρφωσης. Επιτρέπονται τροποποιήσεις μόνο στο τμήμα της αίτησης που δεν επηρεάζεται από τη μη συμμόρφωση.



ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ – ΕΚΤΑΣΕΙΣ



Δηλώνονται όλα τα αγροτεμάχια ακόμη κι όσα δεν καλλιεργούνται. Τα δηλωμένα αγροτεμάχια ψηφιοποιούνται. Μη ψηφιοποιημένα αγροτεμάχια δεν θεωρούνται δηλωμένα.



Στις περιοχές που λειτουργεί Κτηματολόγιο δηλώνονται και ο ΚΑΕΚ και ο ΑΤΑΚ για τα ιδιόκτητα

Για τα μη ιδιόκτητα ο ΚΑΕΚ ( εφόσον είναι διαθέσιμος και ο ΑΤΑΚ)

Όπου δεν λειτουργεί Κτηματολόγιο, δηλώνεται υποχρεωτικά ο ΑΤΑΚ (και ο ΚΑΕΚ εφόσον είναι διαθέσιμος).



Η έκταση που λαμβάνεται υπόψη για πληρωμή δεν μπορεί να υπερβαίνει τη δηλωθείσα ψηφιοποιημένη έκταση. Σε περιοχές με λειτουργούν Κτηματολόγιο, αποκλίσεις άνω του 5% μεταξύ δηλωθείσας και κτηματολογικής έκτασης λαμβάνονται υπόψη στον προσδιορισμό της τελικής έκτασης και στην επιβολή κυρώσεων.



ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ



Κτηνοτρόφοι με περισσότερα από 900 αιγοπρόβατα υποχρεούνται να τοποθετήσουν σε κάθε αίγα και πρόβατο ηλεκτρονικό στομαχικό βώλο και να καταχωρίσουν το σύνολο των απαιτούμενων δεδομένων στην Ψηφιακή Βάση Ιχνηλασιμότητας Αιγών και Προβάτων.



Για κοπάδια έως 900 αιγοπρόβατα, καταχωρούν το πλήθος των ζώων ηλικίας άνω των 6 μηνών ανά ηλικιακή ομάδα, φύλο και βάρος, καθώς και ανά φύλο το πλήθος των ζώων έως 6 μηνών.



ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Γίνονται αποδεκτά:

-τιμολόγια καταχωρημένα στο myDATA

-αποδείξεις λιανικής έως 100€ εφόσον εκδόθηκαν έως 31 Δεκεμβρίου 2025·

-ψηφιακό δελτίο αποστολής όπου προβλέπεται.



Αποδείξεις λιανικής από 1 Ιανουαρίου 2026 αντικαθίστανται με τιμολόγια, στα οποία αναγράφεται ο αριθμός της απόδειξης και ο αριθμός της ταμειακής μηχανής (ΦΗΜ).



Εφόσον ζητηθεί από αρμόδια μονάδα της ΑΑΔΕ δικαιολογητικό που δεν έχει αναρτηθεί ψηφιακά, το πρόσωπο που υπέβαλε την ΕΑΕ υποχρεούται να το αποστείλει ψηφιακά εντός 24 ωρών από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης μέσω email.



Πηγή: skai.gr

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