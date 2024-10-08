Λογαριασμός
Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με οριακή πτώση 0,17% την Τρίτη - Στις 1.427,29 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 100,5 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 24.818.011 μετοχές

Χρηματιστήριο

Με μικρή υποχώρηση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω καθοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.427,29 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,17%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.418,87 μονάδες (-0,76%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 100,5 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 24.818.011 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,50%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,2%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Lamda Develpment (+2,67%), της Σαράντης (+1,50%), της Ελλάκτωρ (+1,40%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,28%), του ΔΑΑ (+0,80%) και της Alpha Bank (+0,77%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-1,77%), της Εθνικής (-1,53%), της Aegean Airlines (-1,34%) και της Τιτάν (-1,32%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 7.543.898 και 4.773.278 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 24,47 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 11,08 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 41 μετοχές, 59 πτωτικά και 23 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Εκτέρ +5,60% και Ίλυδα +4,97%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές:Attica Bank -30,00% και Mermeren -7,27%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 33,5500 -1,32%

ALPHA BANK: 1,5015 +0,77%

AEGEAN AIRLINES: 10,2800 -1,34%

VIOHALCO: 5,5500 -0,36%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,3800 +1,28%

ΔΑΑ:7,5600 +0,80%

ΔΕΗ: 11,5100 +0,09%

COCA COLA HBC:32,1800 -1,77%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,8860 +1,40%

ΕΛΠΕ: 7,0950 +0,64%

ELVALHALCOR: 1,8380 +0,66%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,5840 -1,53%

ΕΥΔΑΠ: 5,5500 +0,18%

EUROBANK: 1,9700 -0,58%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,7000 +2,67%

MOTOR OIL: 21,1600 +0,19%

JUMBO: 25,6600 -0,39%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 33,2600 -0,42%

ΟΛΠ:27,5000 αμετάβλητη

ΟΠΑΠ: 15,8200 -0,94%

ΟΤΕ: 15,7500 +0,13%

AUTOHELLAS:10,7000 -0,19%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,7220 -0,88%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,8200 +1,50%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,5600 +0,10%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

