Με μικρή υποχώρηση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω καθοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.427,29 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,17%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.418,87 μονάδες (-0,76%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 100,5 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 24.818.011 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,50%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,2%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Lamda Develpment (+2,67%), της Σαράντης (+1,50%), της Ελλάκτωρ (+1,40%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,28%), του ΔΑΑ (+0,80%) και της Alpha Bank (+0,77%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-1,77%), της Εθνικής (-1,53%), της Aegean Airlines (-1,34%) και της Τιτάν (-1,32%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 7.543.898 και 4.773.278 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 24,47 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 11,08 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 41 μετοχές, 59 πτωτικά και 23 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Εκτέρ +5,60% και Ίλυδα +4,97%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές:Attica Bank -30,00% και Mermeren -7,27%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 33,5500 -1,32%

ALPHA BANK: 1,5015 +0,77%

AEGEAN AIRLINES: 10,2800 -1,34%

VIOHALCO: 5,5500 -0,36%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,3800 +1,28%

ΔΑΑ:7,5600 +0,80%

ΔΕΗ: 11,5100 +0,09%

COCA COLA HBC:32,1800 -1,77%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,8860 +1,40%

ΕΛΠΕ: 7,0950 +0,64%

ELVALHALCOR: 1,8380 +0,66%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,5840 -1,53%

ΕΥΔΑΠ: 5,5500 +0,18%

EUROBANK: 1,9700 -0,58%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,7000 +2,67%

MOTOR OIL: 21,1600 +0,19%

JUMBO: 25,6600 -0,39%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 33,2600 -0,42%

ΟΛΠ:27,5000 αμετάβλητη

ΟΠΑΠ: 15,8200 -0,94%

ΟΤΕ: 15,7500 +0,13%

AUTOHELLAS:10,7000 -0,19%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,7220 -0,88%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,8200 +1,50%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,5600 +0,10%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.