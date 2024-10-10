Νέος πρόεδρος του ΙΟΒΕ ο Γ. Ρέτσος

Τη θέση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών - ΙΟΒΕ αναλαμβάνει ο κ. Ιωάννης Ρέτσος, με απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος.

Ο κ. Ρέτσος αναλαμβάνει καθήκοντα μετά την ολοκλήρωση της θητείας του κ. Παναγιώτη - Αριστείδη (Τάκη) Θωμόπουλου, ο οποίος υπηρέτησε το ΙΟΒΕ από τη θέση του προέδρου τα τελευταία 4 χρόνια και τον οποίο σύσσωμο το ΔΣ ευχαρίστησε για την πολύτιμη προσφορά του.

Ο νέος πρόεδρος του ΙΟΒΕ είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Cornell University στη διοίκηση ξενοδοχείων, με ειδίκευση στο Hospitality Real Estate Finance. Είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος και από τους βασικούς μετόχους της εταιρείας Electra Hotels & Resorts.

Έχει διατελέσει στο παρελθόν πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.), πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ) και Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών - Αττικής - Αργοσαρωνικού (ΕΞΑΑΑ). Παράλληλα, είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος από το 2020.

Στη συνεδρίαση σχηματίστηκε το νέο Προεδρείο του ΙΟΒΕ με την εκλογή των κάτωθι:

Γκίκας Χαρδούβελης, Α' Αντιπρόεδρος

Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, Β' Αντιπρόεδρος

Πάνος Παπάζογλου, Γ' Αντιπρόεδρος

Κατερίνα Καρατζά, Γραμματέας

Ιωάννης Μάνος, Σύμβουλος Προέδρου σε Θέματα Στρατηγικής Ανάπτυξης-Ταμίας

Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος είναι ο Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Νίκος Βέττας.

