Ο Δεκέμβριος ως ο τελευταίος μήνας του χρόνου, μαζί με τις γιορτές, φέρνει και μία σειρά από υποχρεώσεις για τους φορολογούμενους, απέναντι στις οποίες καλούνται να είναι συνεπείς προκειμένου να μην βρεθούν απέναντι σε δυσάρεστες εκπλήξεις που θα τις συνοδεύουν πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Μπορεί και την φετινή χρονιά, όπως και τις τελευταίες προηγούμενες, να μην υπάρχουν εκπλήξεις για τους πολίτες, όπως η επιβολή επιπλέον φόρων, ωστόσο αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι οι υπάρχουσες υποχρεώσεις είναι λίγες. Και αυτό περισσότερο διότι η καταληκτική ημερομηνία για μία σειρά ενεργειών που θα πρέπει να κάνουν οι φορολογούμενοι είναι η 31η Δεκεμβρίου.

Στον σχετικό κατάλογο περιλαμβάνονται η πληρωμή των δόσεων για φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, η πληρωμή των δόσεων για τις ρυθμίσεις που είναι σε εξέλιξη, η καταβολή των τελών κυκλοφορίας, η υποβολή των δηλώσεων για αναδρομικά και δεδουλευμένες αποδοχές που καταβλήθηκαν το 2023 και η υποβολή δηλώσεων από τους κληρονόμους για εκείνους που έφυγαν από την ζωή μέσα στο 2024.

Επίσης, αν και δεν αποτελεί συμβατική υποχρέωση απέναντι στο κράτος, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να σπεύσουν, εφόσον δεν το έχουν πράξει, να συμπληρώσουν το ποσό των e-αποδείξεων, αλλά και να καλύψουν τα τεκμήρια, μέσα από γονικές παροχές ή δωρεές για εκείνους που απέκτησαν περιουσιακά στοιχεία εντός του 2024 και το ύψος του εισοδήματος δεν είναι τέτοιο ώστε να καλύπτει το τεκμήριο.

Κάτι που θα πρέπει να σημειωθεί και έχει ιδιαίτερη σημασία: Από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δηλώνουν σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να δοθεί κανενός είδους παράταση στις σχετικές προθεσμίες (π.χ. πληρωμή τελών κυκλοφορίας).

Ας δούμε αναλυτικά όλες τις υποχρεώσεις που έχουν οι φορολογούμενοι και στις οποίες πρέπει να είναι συνεπείς μέσα στις επόμενες ημέρες και μέχρι να εκπνεύσει το 2024.

Η λίστα των εκκρεμοτήτων που «τρέχουν» έως το τέλος του 2024 περιλαμβάνει:

Δήλωση για τα αναδρομικά: Οι φορολογούμενοι εκείνοι που εισέπραξαν αναδρομικά το 2023 (μισθωτοί, συνταξιούχοι κ.ά.) πρέπει να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Η τροποποιητική δήλωση αφορά το έτος για το οποίο εκδόθηκαν τα αναδρομικά. Με την υποβολή της δήλωσης εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό και ο φόρος πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2025. Δήλωση για κάλυψη τεκμηρίων: Φορολογούμενοι που θέλουν να καλύψουν τεκμήρια διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων για το 2024 μπορούν να δηλώσουν γονικές παροχές χρηματικών ποσών μέσω της πλατφόρμας myProperty μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου. Δήλωση από κληρονόμους: Κληρονόμοι που πρέπει να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος για άτομα που απεβίωσαν το 2023, πρέπει να το κάνουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Η δήλωση μπορεί να γίνει ψηφιακά μέσω του myAADE ή χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ. Δηλώσεις κατοίκων εξωτερικού: Όσοι μετέφεραν την κατοικία τους στο εξωτερικό το 2023 πρέπει να υποβάλουν φορολογική δήλωση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Δήλωση ακινησίας οχημάτων: Η ψηφιακή κατάθεση πινακίδων οχημάτων πρέπει να γίνει μέσω της πλατφόρμας myCar της ΑΑΔΕ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Πληρωμή 9ης δόσης ΕΝΦΙΑ: Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προχωρήσουν στην πληρωμή του Φόρου Ακινήτων. Να σημειωθεί ότι προβλέπεται και η καταβολή άλλων δύο δόσεων (Ιανουάριος - Φεβρουάριος) για την εξόφληση του ΕΝΦΙΑ του 2024. Πληρωμή 6ης δόσης φόρου εισοδήματος: Όσοι δεν έχουν εξοφλήσει τον φόρο θα πρέπει να προβούν στην πληρωμή της 6ης από τις 8 συνολικά δόσεις που προβλέπονται. Οι δύο άλλες είναι προγραμματισμένες για Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Πληρωμή τελών κυκλοφορίας 2025: Η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας πρέπει να γίνει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024. Δεν προβλέπεται παράταση και οι καθυστερημένες πληρωμές θα επιφέρουν πρόστιμα. Τα πρόστιμα είναι τα εξής: 25% του ποσού των τελών εάν πληρωθούν έως τις 31 Ιανουαρίου 2025, 50% του ποσού εάν πληρωθούν εντός Φεβρουαρίου 2025, ισόποσο των τελών κυκλοφορίας σε περίπτωση πληρωμής μετά την 1η Μαρτίου 2025. Πληρωμή δόσεων ρυθμίσεων: Οι φορολογούμενοι πρέπει να τακτοποιήσουν αυτές τις εκκρεμότητες για να αποφύγουν οποιαδήποτε πρόσθετη επιβάρυνση και να παραμείνουν ενήμεροι με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Υποβολή δηλώσεων για όσους μετέφεραν την έδρα τους εκτός Ελλάδος: Όσοι φορολογούμενοι κατά το προηγούμενο έτος μετέφεραν την κατοικία τους στο εξωτερικό πρέπει να υποβάλλουν φορολογική δήλωση έως την 31η Δεκεμβρίου 2024. Υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες: Υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) για τα έτη 2022 και 2023 από 300.000 υπόχρεους. e-αποδείξεις: Οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν την υποχρέωση τους για δαπάνες ύψους 30% του ετήσιου εισοδήματός τους μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Όσοι δεν εκπληρώσουν την υποχρέωση αυτή κινδυνεύουν να επιβαρυνθούν με επιπλέον φόρο. Το πρόστιμο αντιστοιχεί σε 22% του ποσού που υπολείπεται για την κάλυψη του ορίου και αναμένεται να επιβληθεί κατά τη φορολογική δήλωση του 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.