Με αυξημένο όριο προϋπολογισμού των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας, ειδική πρόβλεψη για πληγέντες φυσικών καταστροφών, ΑΜΕΑ και πολύτεκνους καθώς και δυνατότητα ένταξης και των ενοικιαστών προκηρύσσεται εντός των ημερών το νέο "Εξοικονομώ" που εντάχθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο Οδηγός του «Εξοικονομώ 2025», θα δημοσιευτεί εντός των επόμενων ημερών, ώστε να ανοίξει, στη συνέχεια, το πρόγραμμα για υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Οδηγός όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής, προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής:

Στο πρόγραμμα εκτός από τους ιδιοκτήτες των κατοικιών θα μπορούν να ενταχθούν και ενοικιαστές, εφόσον η υπολειπόμενη διάρκεια του συμβολαίου μίσθωσης είναι τουλάχιστον 7 χρόνια. Πηγές της αγοράς ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι οι μισθώσεις κατοικιών με τόσο μεγάλη διάρκεια είναι ελάχιστες, αν υπάρχουν. Όμως η πρόβλεψη αυτή μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για υπογραφή συμβολαίων μεγάλης διάρκειας με προσθήκη της ενεργειακής αναβάθμισης στη συμφωνία.

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης ορίζεται στις 35.000 ευρώ (από 24.750 ευρώ που ήταν στο προηγούμενο πρόγραμμα), αύξηση που αντανακλά την άνοδο του κόστους των υλικών και της εργασίας.

Οι εισοδηματικές κατηγορίες περιορίζονται σε δύο, από πέντε προηγουμένως: στην πρώτη περιλαμβάνονται όσοι έχουν ατομικό εισόδημα έως 5.000 ευρώ και οικογενειακό έως 10.000 ευρώ το χρόνο και στη δεύτερη όλοι οι υπόλοιποι.

Για την πρώτη εισοδηματική κατηγορία το ποσοστό ενίσχυσης των επενδύσεων είναι 95 % ή 100 % για τους πληγέντες της Θεσσαλίας και τους σεισμόπληκτους Αρκαλοχωρίου.

Για τη δεύτερη κατηγορία τα ποσοστά ενίσχυσης είναι 80 % για οικογένειες με μέλη ΑΜΕΑ, πληγέντες Θεσσαλίας και σεισμόπληκτους Αρκαλοχωρίου, 65 % για οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά και 50 % για τους λοιπούς.

Στις ειδικές κατηγορίες ωφελούμενων θα διατεθούν περισσότερα 114 εκατ., από τα 434 εκατ, που είναι ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος

Τα έργα θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε διάστημα οκτώ μηνών από την ημερομηνία έκδοσης υπαγωγής, αντί για 12 που προέβλεπε το προηγούμενο πρόγραμμα, πρόβλεψη που δημιουργεί επίσης προκλήσεις στην αγορά δεδομένης της έλλειψης εργατικού δυναμικού στην οικοδομή.

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις παραμένουν: αντικατάσταση κουφωμάτων, τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης, αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης, σύστημα ζεστού νερού χρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, όπως είναι η εγκατάσταση έξυπνου συστήματος διαχείρισης (smart home), το οποίο συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Σημειώνεται ότι επίκειται η προκήρυξη δύο ακόμη προγραμμάτων, για εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα και για αντλίες θερμότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

