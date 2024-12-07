Σε ανακοίνωσή του ο Φραγκίσκος Παρασύρης, υπευθύνος Κοινοβουλευτικού Τομέα Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, αναφέρει:

«Ακόμη ένας μήνας με υψηλές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος που αντιμετωπίζεται με τη γνωστή μέθοδο της επιδοματικής πολιτικής. Συνήθεια που έγινε δεύτερη φύση, καθώς την πολιτική που η κυβέρνηση κατακεραύνωνε ως αξιωματική αντιπολίτευση, έρχεται και την εφαρμόζει σήμερα.

Με ένα ιδιότυπο 'καρουζέλ' τα χρήματα καταναλωτών και φορολογουμένων επιστρέφουν, μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης, ως επιδοτήσεις ρεύματος για να αντιμετωπιστούν οι υψηλές τιμές.

Το αρμόδιο Υπουργείο προτιμά να επιχορηγήσει κάθε νοικοκυριό με 7,5 ευρώ, αντί να φροντίσει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να αντιμετωπίσει με δομικό τρόπο τα προβλήματα της αγοράς ηλεκτρισμού.

Τέλος, θα προτείναμε στο Υπουργείο, τις συγκρίσεις αναφορικά με την εξέλιξη του κόστους των τιμολογίων να τις στηρίζει στα δεδομένα της Eurostat, τα οποία είναι διαθέσιμα σε όλους. Γιατί ωραία τα επικοινωνιακά τρικ, αλλά πιο ωραία η αλήθεια.

Όπως φαίνεται και από τον Πίνακα που ακολουθεί, ο οποίος έχει ληφθεί από την επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, η μείωση μεταξύ 2023 και 2024 είναι δυόμιση φορές μικρότερη από αυτή που παρουσιάζεται και είναι μόλις 6%, και όχι 15%, όπως παρουσιάστηκε χθες από την κυβέρνηση.

Μείωση που ούτως ή άλλως έχει εξανεμιστεί από την ακρίβεια που συνεχίζει να πλήττει τα ελληνικά νοικοκυριά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

