Ικανοποίηση στην κυβέρνηση για την αναβάθμιση του αξιόχρεου από τη Fitch

Ικανοποίηση επικρατεί στην κυβέρνηση για την αναβάθμιση του αξιόχρεου σε ΒΒ+ από ΒΒ, με σταθερή προοπτική, από το οίκο αξιολόγησης Fitch, που τοποθετεί τη χώρα ένα μόλις «σκαλοπάτι» πριν την επενδυτική βαθμίδα, καθώς υπάρχει αντίληψη ότι οι ελληνικές προσπάθειες για δημοσιονομική εξυγίανση αποδίδουν καρπούς, και αναγνωρίζονται διεθνώς.

Πρόκειται για τη 12η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία 3,5 χρόνια, παρά τις διαδοχικές εξωγενείς κρίσεις, σχολίασε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Σημειώνεται ότι οι οίκοι DBRS και Standard and Poor’s έχουν ήδη κατατάξει την Ελλάδα μία μόλις βαθμίδα από τον επενδυτικό βαθμό, ενώ η Moody’s αξιολογεί τη χώρα στη χαμηλότερη βαθμίδα από όλους τους οίκους αξιολόγησης, τρεις από την επενδυτική.

Ως «πολύ ευπρόσδεκτα νέα» χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από τον οίκο Fitch.

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο Κυριακός Μητσοτάκης τονίζει ότι «η αναβάθμιση της Ελλάδας στην κατηγορία ΒΒ+ μας φέρνει ένα βήμα πριν την επενδυτική βαθμίδα».

Very welcome news from Fitch Ratings yesterday. The upgrade of Greece's credit rating to BB+ brings us just one notch below investment grade. We are fully committed to our reform agenda to attract investment, create jobs, and accelerate growth.