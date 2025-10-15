Σχεδόν αμετάβλητη παρέμεινε η οικονομική δραστηριότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ η απασχόληση διατηρήθηκε σταθερή παρότι όλο και περισσότερες επιχειρήσεις αναφέρουν μειώσεις προσωπικού, σύμφωνα με έκθεση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve).

Στη λεγόμενη «Μπεζ Βίβλο» (Beige Book) -τη συνοπτική ποιοτική αναφορά των 12 περιφερειακών τραπεζών της Fed- επισημαίνεται ότι «στις περισσότερες περιφέρειες, περισσότερες επιχειρήσεις ανέφεραν μείωση προσωπικού μέσω απολύσεων ή φυσικής αποχώρησης, επικαλούμενες την ασθενέστερη ζήτηση, την αυξημένη οικονομική αβεβαιότητα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τις αυξημένες επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη».

Παράλληλα, σημειώνεται ότι η προσφορά εργασίας παραμένει περιορισμένη σε κλάδους όπως η φιλοξενία, η γεωργία, οι κατασκευές και η μεταποίηση, λόγω των πρόσφατων αλλαγών στη μεταναστευτική πολιτική των ΗΠΑ.

Η «Beige Book», που δημοσιεύεται δύο εβδομάδες πριν από κάθε συνεδρίαση της νομισματικής πολιτικής της Fed για τα επιτόκια, παρέχει μια πιο άμεση και «ανθρώπινη» εικόνα της οικονομίας σε σύγκριση με τα επίσημα στατιστικά δεδομένα. Με την καθυστέρηση δημοσίευσης των κυβερνητικών στοιχείων λόγω του shutdown, η έκθεση αποκτά αυτή τη φορά μεγαλύτερη βαρύτητα στη διαμόρφωση της νομισματικής πολιτικής.

Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, δήλωσε ότι η προοπτική για τον πληθωρισμό και την αγορά εργασίας δεν έχει αλλάξει σημαντικά από την τελευταία μείωση επιτοκίων κατά 0,25 μονάδες, αν και η οικονομική ανάπτυξη ήταν κάπως ισχυρότερη του αναμενόμενου.

Παρά το γεγονός ότι οι αγορές ποντάρουν σε νέα μείωση επιτοκίων στη συνεδρίαση της Fed στις 28-29 Οκτωβρίου, οι αξιωματούχοι εμφανίζονται διχασμένοι και παρακολουθούν στενά τις επαφές τους με επιχειρηματίες και τοπικούς φορείς.

«Οι ιστορίες μετατρέπονται σε δεδομένα», σχολίασε ο πρόεδρος της Fed του Σεντ Λούις, Αλμπέρτο Μουσαλέμ. «Κάποιες φορές ακούς το ίδιο αφήγημα επί μήνες, αλλά ξαφνικά εμφανίζεται ένα νέο, και εκεί βλέπεις τα σημεία καμπής - πρώτα στις συζητήσεις και μετά στα δεδομένα».

Η νέα έκθεση της Fed συγκεντρώνει πληροφορίες από επιχειρηματικές και κοινωνικές επαφές των 12 περιφερειακών τραπεζών έως τις 6 Οκτωβρίου και δημοσιεύτηκε σήμερα που επρόκειτο να ανακοινωθεί η έκθεση για τον πληθωρισμό - η οποία λόγω του shutdown θα καθυστερήσει έως τις 24 Οκτωβρίου.

Η Fed αναφέρει επίσης ότι οι αυξημένοι δασμοί συνέβαλαν σε άνοδο του κόστους εισροών για πολλές επιχειρήσεις, αν και το μέρος του κόστους αυτού που μετακυλίθηκε στις τελικές τιμές διέφερε σημαντικά, με τη λέξη «δασμός» όμως να καταγράφεται συνολικά 64 φορές στη σημεινή έκθεση, έναντι 100 στην προηγούμενη του Αυγούστου.

Παράλληλα, τονίζει ότι αυξάνονται οι ενδείξεις πως η αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής περιορίζει τη δεξαμενή διαθέσιμων εργαζομένων. «Κάποιες επιχειρήσεις στους τομείς των κατασκευών και της μεταποίησης ανέφεραν δυσκολία στην εύρεση εργαζομένων για ανειδίκευτους εργάτες, κάτι που αποδίδουν στη μείωση της μετανάστευσης», σημειώνει η Fed του Σαν Φρανσίσκο.

Στη Νότια Καρολίνα, κατασκευαστική εταιρεία δήλωσε ότι οι αυξημένες τιμές των ακινήτων έχουν μειώσει τη ζήτηση, γεγονός που, όπως αναφέρει, θα οδηγήσει σε επικείμενες απολύσεις, σύμφωνα με την Fed του Ρίτσμοντ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.