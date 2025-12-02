Eurostat: Φτωχοποίηση των ιταλικών νοικοκυριών

Έντονο προβληματισμό προκάλεσαν στην Ιταλία τα στοιχεία της Eurostat, βάσει των οποίων οι μόνες δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών μειώθηκε στο διάστημα των τελευταίων είκοσι ετών, είναι η Ιταλία και η Ελλάδα.



Πιο αναλυτικά, σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Ρουμανία, σημειώθηκε εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 134%. Στη Γαλλία, οι οικογένειες σήμερα είναι κατά 21% πλουσιότερες σε σχέση με το 2004 και στη Γερμανία, κατά 24%. Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Ιταλία και η Ελλάδα, με μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος της τάξης του 3,9% και 5,1%, αντίστοιχα.



Όπως υπογραμμίζει σήμερα η εφημερίδα του Μιλάνου Corriere della Sera, «Η Ελλάδα ξεπέρασε, με τεράστιες θυσίες, μια βαθύτατη δημοσιονομική κρίση και «τα τελευταία χρόνια μπήκε σε τροχιά ανάκτησης της ανταγωνιστικότητας και της χρηματοοικονομικής σταθερότητας». Σε ό,τι αφορά όμως την Ιταλία -προσθέτει η Corriere- η όλη αυτή κατάσταση δείχνει να οφείλεται σε μια γενικευμένη μείωση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων και σε μείωση της παραγωγικότητας.

Δυσοίωνες προβλέψεις οικονομικής ανάπτυξης

Μια προβληματική πραγματικότητα, στην οποία προστίθεται και η αύξηση των τιμών και που αποτελεί την πραγματική αχίλλειο πτέρνα της κυβέρνησης Μελόνι. Η χώρα είναι τελευταία, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις οικονομικής ανάπτυξης της επόμενης διετίας. Φέτος, δε, ο μέσος όρος αύξησης του ΑΕΠ στις χώρες της Ένωσης είναι 1,3%, ενώ η Ιταλία θα σταματήσει -σύμφωνα με την Κομισιόν- στο 0,4%, ενώ τα δεκαετή ομόλογα του ιταλικού δημοσίου συνεχίζουν να παρέχουν υψηλότερη απόδοση από εκείνα της Ελλάδας και της Πορτογαλίας.



Σε δέκα μέρες, το μεγαλύτερο συνδικάτο της χώρας (το κεντροαριστερό Cgil) πρόκειται να κατέβει σε γενική απεργία, διότι κρίνει εντελώς ανεπαρκή τα μέτρα της κυβέρνησης για να αντιμετωπισθεί η φτωχοποίηση των νοικοκυριών. Παρά τα εμφανή προβλήματα, η κυβέρνηση της Ρώμης δεν συναινεί με την αντιπολίτευση στην υιοθέτηση νόμου που να θεσπίζει τον κατοχυρωμένο, κατώτατο μισθό. «Γνωρίζουμε καλά τα συγκεκριμένα προβλήματα, για τα οποία όμως δεν ευθύνεται μόνον η δική μας κυβέρνηση», απαντά στις κριτικές η Μελόνι.



Όλο και περισσότεροι αναλυτές, τέλος, δεδομένης της όλης αυτής πραγματικότητας, διερωτώνται τι θα συμβεί το 2026, όταν πρόκειται να ολοκληρωθεί και η στήριξη που παρέχεται από την χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Πηγή: Deutsche Welle

