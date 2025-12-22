Επιστροφή 3 ενοικίων για 50.000 γιατρούς και εκπαιδευτικούς το 2026 – Τα μέτρα της κυβέρνησης για την ενίσχυση της περιφέρειας

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Επιστροφή 3 ενοικίων φέρνει το 2026 για 50.000 εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς που εργάζονται στην περιφέρεια, εκτός δηλαδή Αττικής και Θεσσαλονίκης.



Κι αυτό γιατί, όπως αποκάλυψε μιλώντας στον ΣΚΑΙ και στη Φαίη Μαυραγάνη, ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Κότσηρας, το μέτρο της επιστροφής του διπλού ενοικίου που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής στη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό του 2026, θα έχει αναδρομική ισχύ.



Το μέτρο αναμένεται να γίνει νόμος του κράτους στις αρχές του 2026 οπότε σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομικών , οι 50.000 δικαιούχοι θα λάβουν επιστροφή ενός ακόμη ενοικίου μέχρι το τέλος Μαρτίου και κανονικά 2 ενοίκια τον Νοέμβριο μαζί με τους υπόλοιπους δικαιούχους.



Το επιστρεφόμενο ποσό είναι έως 800€ (+έως 800€ αν υπάρχει φοιτητική κατοικία), με προσαύξηση 50€/τέκνο, δεν μπορεί όμως να υπερβεί το 1/12 της ετήσιας δαπάνης μίσθωσης. Ό,τι δηλαδή ισχύει και για τους υπόλοιπους δικαιούχους. Η διαφορά όμως είναι ότι για αυτές τις 50.000 δικαιούχων δεν προβλέπονται εισοδηματικά κριτήρια.



Οι συγκεκριμένοι δημόσιοι λειτουργοί – εκπαιδευτικοί, νοσηλευτές και γιατροί, μαζί με τους ενστόλους ( αστυνομικοί, λιμενικοί, πυροσβέστες, θα λαμβάνουν από το 2026 και μια ακόμη ενίσχυση. Εφόσον εργάζονται σε νησιά και ορεινές και μειονεκτικές περιοχές (περιοχές δηλαδή που έχουν ένα κόστος μετάβασης) θα λαμβάνουν ανάλογα με τον τόπο εργασίας τους – άλλο επίδομα στη Μύκονο άλλο στο Σουφλί – μηνιαία ενίσχυση έως 250€.

Το πρόγραμμα ενίσχυσης θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και ο στόχος του Υπουργείου Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής είναι οι καταβολές να αρχίσουν πριν το καλοκαίρι.

Για τη διευκόλυνση των δημόσιων λειτουργών, επίσης μέσα στο 2026 θα αρχίσει η υλοποίηση ενός ακόμη προγράμματος που θα αφορά την αναβάθμιση/επιδιόρθωση κτιρίων που ανήκουν σε δήμους και περιφέρειες, με σκοπό να διατεθούν για τη στέγαση τους. Τα ενοίκια θα είναι «λελογισμένα» κι έτσι οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν θα είναι…όμηροι ιδιοκτητών ακινήτων που και τους χρεώνουν «ένα νεφρό» και τους διώχνουν τον Μάιο για να διαθέσουν τα ακίνητα τους στους τουρίστες.

Η χώρα έχει ήδη εξασφαλίσει μέσω ΕΣΠΑ ένα κονδύλι 150εκατ€. Ήδη ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης έχει στείλε επιστολές στους περιφερειάρχες ώστε σε συνεργασία με τους δημάρχους να βρουν και να υποδείξουν κτίρια, κατάλληλα για τους σκοπούς του προγράμματος.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το στάδιο των μελετών θα έχει τελειώσει μέσα στο 2026, θα έχουν ολοκληρωθεί οι δημοπρατήσεις ώστε μέσα στο 2027 να είναι έτοιμα τα πρώτα κτίρια ώστε να υποδεχθούν τους νέους τους ενοίκους.



Επίσης για την ενίσχυση της περιφέρειας, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής προχωρά σε ολικό λίφτινγκ του προγράμματος μετεγκατάστασης.

Το πρόγραμμα προέβλεπε στην αρχική του μορφή , ενίσχυση 10.000€ στα νοικοκυριά που θα αποφάσιζαν να μετεγκατασταθούν στους δήμους Σουφλίου, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας. Ομολογουμένως όμως, τα αποτελέσματα ήταν απογοητευτικά καθώς από τις 650 αιτήσεις που έγιναν, τα κριτήρια επιλεξιμότητας ( π.χ. φορολογική δήλωση τα τελευταία 3 χρόνια, εργασία ή συμμετοχή σε προγράμματα ΔΥΠΑ κτλ) πληρούσαν μόλις 2.

Έτσι το πρόγραμμα επεκτείνεται σε 6 ακόμη νομούς :

• Δράμα

• Πέλλα

• Σέρρες

• Κιλκίς

• Φλώρινα

• Καστοριά



Επιπλέον, στο πρόγραμμα πλέον θα μπορούν να συμμετέχουν και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, κι εφόσον επιλέγουν μετάθεση σε αυτούς τους νομούς να μπορούν να ενισχύονται.

Μια ακόμη αλλαγή είναι ότι στο πρόγραμμα θα μπορούν να συμμετέχουν και φοιτητές που τελειώνουν τις σπουδές τους στις περιοχές αυτές και θέλουν να παραμείνουν.

