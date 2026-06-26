Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι σκοπεύει να αποσύρει σειρά συστάσεων και οδηγιών προς τις τράπεζες και να χαλαρώσει τις προσδοκίες της σχετικά με τη χρηστή διακυβέρνηση, εν μέρει ως απάντηση στην κριτική που έχει δεχθεί από τον κλάδο.

Οι ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο έχουν αποσύρει ορισμένα από τα πιο παρεμβατικά μέτρα που είχαν τεθεί σε εφαρμογή μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, με αιχμή την επιθετική ατζέντα απορρύθμισης που εφαρμόζει η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump).

«Ο στόχος μας είναι απλός: να διασφαλίσουμε ότι η εποπτική καθοδήγησή μας παραμένει σαφής, συνεπής και κατάλληλη για τον σκοπό της σε ένα ολοένα πιο σύνθετο περιβάλλον κινδύνων», ανέφερε σε ανάρτησή του σε ιστολόγιο ο Φράνκ Έλντερσον, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η ΕΚΤ ανακοίνωσε ότι θα καταργήσει περίπου 40 εποπτικές δημοσιεύσεις τις οποίες θεωρεί παρωχημένες. Αυτές εκτείνονται από την de facto απαγόρευση διανομής μερισμάτων που επιβλήθηκε στο αποκορύφωμα της πανδημίας έως τις προσδοκίες για τη συλλογή δεδομένων και την υποβολή αναφορών, σύμφωνα με δελτίο Τύπου.

Επιπλέον, θα χαλαρώσει το προσχέδιο εποπτικού οδηγού που περιέγραφε τις προσδοκίες της για τη διακυβέρνηση και την κουλτούρα κινδύνου των πιστωτικών ιδρυμάτων, ο οποίος κάλυπτε την εσωτερική λειτουργία μιας τράπεζας, από τις αμοιβές και τη χρονική δέσμευση των μελών του διοικητικού της συμβουλίου έως την προστασία των πληροφοριοδοτών.

Αντ’ αυτού, η ΕΚΤ θα δημοσιεύει στο εξής έκθεση για τις καλές πρακτικές, η οποία δεν θα είναι δεσμευτική.

«Αυτό σημαίνει ότι μια τράπεζα μπορεί να συμμορφώνεται πλήρως με το ισχύον νομικό πλαίσιο χωρίς να εφαρμόζει καμία από τις καλές πρακτικές που περιγράφονται στους οδηγούς, υπό την προϋπόθεση ότι έχει θέσει σε εφαρμογή άλλες πρακτικές που είναι πιο κατάλληλες», ανέφερε η ΕΚΤ.

Άλλοι οδηγοί της ΕΚΤ, συμπεριλαμβανομένου ενός ευαίσθητου οδηγού για τις ριψοκίνδυνες μορφές δανεισμού, βρίσκονται επίσης υπό επανεξέταση, με το συμπέρασμα να αναμένεται έως το τέλος του έτους.

Πηγή: skai.gr

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